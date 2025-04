fot. materiały partnera

Wolnostojąca czy do zabudowy?

Pierwszym dylematem, z którym przyjdzie się nam zmierzyć, będzie odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj zmywarki wybrać. Jeśli nasza kuchnia jest naprawdę niewielka bądź zależy nam na wyjątkowej oszczędności miejsca, możemy zdecydować się na nowoczesne zmywarki nablatowe. Mają one niewielkie rozmiary – stawiamy je po prostu na blacie kuchennym, dzięki czemu nie musimy przebudowywać kuchni. Nadając się jednak tylko dla niewielkich rodzin czy osób mieszkających w pojedynkę, gdyż nie są zbyt pojemne. Najczęściej wybieraną opcją jest zmywarka wolnostojąca, dostępna w różnych rozmiarach. Często możemy położyć na niej zwykły kuchenny blat. Możemy także wybrać zmywarkę do zabudowy, która pozwala na dobranie pasującego frontu, doskonale komponującego się z całym wnętrzem.

Zmywarka a oszczędność

Kupując zmywarkę, zwróćmy koniecznie uwagę na parametry decydujące o tym, czy korzystanie z niej będzie na dłuższą metę ekonomicznie uzasadnione. Pierwszym z nich będzie z pewnością zużycie energii. Oznacza się je za pomocą specjalnych klas – najbardziej energooszczędne zmywarki posiadają klasę A+++, najmniej – klasę D. Sprawdźmy również poziom zużycia wody (w przeciętnej zmywarce wynosi około 10-15 litrów na jeden cykl. Warto wiedzieć też, w jaki sposób podgrzewana jest woda czy suszone są naczynia. Zwykle sprzęt z najnowocześniejszymi rozwiązaniami będzie droższy, jednak ten jednorazowy wydatek pozwoli nam cieszyć się niższymi rachunkami w przyszłości. Szukając dokładnych wskazówek, jak wybrać zmywarkę, zajrzyjmy na zmywajwzmywarce.pl

Praktycznie i wygodnie

Niezwykle ważnym parametrem zmywarki jest jej pojemność. Musimy dopasować model do naszych potrzeb – duża rodzina z dziećmi potrzebował będzie o wiele więcej miejsca na brudne naczynia niż mieszkający w pojedynkę singiel. Zwróćmy uwagę także na to, jakie wyposażenie (np. kosze na sztućce, przegródki itp.) czy programy mycia dostępne są w wybranym modelu. Nie bez znaczenia jest również poziom hałasu wytwarzanego przez zmywarkę – standardowo wynosi on 40-45 dB. Pamiętajmy, że taki sprzęt ma podwyższyć jakość naszego życia, zadbajmy więc o własny komfort i wygodę.

Wybór zmywarki to poważne wyzwanie – od jej jakości zależy skuteczność zmywania naczyń, funkcjonalność, a nawet to, jak głośno (lub cicho) będzie pracować. Poświęćmy na podjęcie tej decyzji odpowiednio dużo czasu oraz skorzystajmy z porad ekspertów.

