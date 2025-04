Jak wybierać materac?

Wybierz się po materac do dużego sklepu, który oferuje co najmniej 10 modeli. Powinny one być ułożone na stelażach, aby klienci mogli przed zakupem je wypróbować.

Połóż się na każdym materacu na wznak i na boku. Przez chwilę trudno ocenić, który jest najwygodniejszy, ale na pewno wyeliminujesz te, w które się zapadasz i te zdecydowanie za twarde.

Na zbyt miękkim materacu kręgosłup wygina się w łuk. Każda zmiana pozycji ciała podczas snu wymaga wówczas pracy mięśni, które powinny przecież odpoczywać i się regenerować. Zbyt duże wygięcie kręgów piersiowych negatywnie wpływa na narządy wewnętrzne.

Strefy twardości. Zapytaj sprzedawcę, lub poczytaj w ulotce, czy wybrany model ma strefy twardości. Niektóre materace są bowiem tak samo twarde lub tak samo miękkie w każdym miejscu, a inne mają pięć lub siedem stref twardości. Lepsze są te, które mają siedem. Polega to na tym, że bardziej twarde są tam, gdzie znajdują się cięższe części naszego ciała, np. odcinek biodrowo–krzyżowy, a pozostałe fragmenty są miękkie.

Ważna grubość. Szerokość materaca oczywiście dopasowujemy do łóżka. Bardzo ważna jest natomiast grubość. Nie powinna ona być mniejsza niż 9 cm, a optymalna to 14–20 cm.

Zdejmowany pokrowiec. Warto też zwrócić uwagę czy pokrowiec ma dobry zamek rozdzielczy. Wtedy łatwiej go zdjąć i uprać. Polecana temperatura prania: 60 st. C.

Dodatek jonów srebra. Osoby ze skłonnością do alergii powinny poszukać materaca z pokrowcem zawierającym jony srebra. Nie rozwijają się w nim roztocza kurzu domowego, których odchody są bardzo częstą przyczyną alergii.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

