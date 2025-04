Jak wybielić ubrania, które stały się żółte, szare lub mają trudną do usunięcia plamę? Białe tkaniny z łatwością chłoną wszelkie zabrudzenia, a także są nieodporne na powietrze z grzejników czy zanieczyszczenia powietrza. Jak zatem bezpiecznie wybielić nawet delikatne tkaniny?

Reklama

Spis treści:

Wszystkie ubrania mają wszytą metkę nie bez powodu. To na niej widnieją wszystkie informacje na temat tego, jak należy czyścić dany typ tkaniny. Musisz wiedzieć, jak zrobić pranie, aby nie zniszczyć delikatnych tkanin. Przed wrzuceniem ciuchów do pralki zwróć uwagę na to, czy w ogóle możesz to zrobić i jaka temperatura będzie odpowiednia dla danego materiału. Pranie ubrań w zbyt wysokich temperaturach może sprawić, że nie tylko zżółkną albo zszarzeją, ale także stracić swój kształt. Czasem możesz w ten sposób sprać nadruki, albo mocno je uszkodzić.

Pamiętaj także, że czyste i ładne ubrania to przede wszystkim czysta pralka. Jeśli nie czyścisz regularnie filtra, bębna oraz szuflady na detergenty, ubrania mogą wchłaniać drobne zabrudzenia, przez co często tracą piękny wygląd.

Czy wiesz, że białe tkaniny wcale nie lubią promieni słonecznych? Ubrania pozostawione na fotelu przy oknie balkonowym albo w łazience, w której białe płytki stają się jednym dużym lustrem, mogą zżółknąć albo zszarzeć. Przez to nawet sumienne pranie według zaleceń z metki może nie pomóc. Zwróć uwagę na to, aby nie zostawiać białych ubrań w miejscach, do których dochodzą promienie słoneczne. Trzymaj je w szafie, a jeśli masz otwartą garderobę, pomyśl o zasłonach zacieniających, jeśli masz w niej okna.

fot. Jak wybielić ubranie/Adobe Stock, Kzenon

Jeśli twoje ubrania mają żółte plamy po antyperspirantach albo pocie, z pomocą może przyjść wrzątek. Jeśli materiał nie jest zbyt delikatny, możesz przed praniem polać ubranie gorącą wodą, która rozpuszcza przebarwienia i sprawia, że w kontakcie z detergentem szybciej znikają.

Na pojedyncze zżółknięte plamy pomoże pasta sodowa – wymieszaj sodę z octem tak, aby powstała gęsta papka, a następnie nałóż na wilgotny materiał i pozostaw na ok. 15 minut. W przypadku ubrań, które w całości pożółkły, najlepiej sprawdzi się wybielacz z aktywnym tlenem. Wystarczy, że wymieszasz go z wodą i wrzucisz ubranie na minimum 2 godziny, a następnie wypierzesz jak zwykle.

Musisz jednak sprawdzić, czy dany materiał możesz bezpiecznie wybielić. Innym sposobem na wybielanie ubrań jest zastosowanie boraksu. To środek chemiczny, który jest popularnym składnikiem bazowym domowych proszków do prania. Boraks skutecznie i bezpiecznie usuwa zażółcenia z większości tkanin. Możesz go sypać do szuflady na detergenty.

fot. Jak wybielić zżółknięte ubrania/Adobe Stock, Mariakray

Zszarzałym ubraniom pomoże soda oczyszczona. Wystarczy, że dodasz odrobinę do proszku do prania albo wymieszasz z płynem. Soda skutecznie usuwa zabrudzenia i przywraca intensywną, śnieżną biel. To także świetna metoda na to, jak wybielić zafarbowane ubrania,

Dobrym sposobem jest także kwasek cytrynowy. Z jego pomocą nie tylko usuniesz poszarzenia, ale także żółte plamy z potu czy ślady po dezodorancie. Kwasek możesz wymieszać z proszkiem do prania albo połączyć z wodą oraz olejkiem eterycznym, a następnie użyć jako płynu do płukania.

"

fot. Jak wybielić zszarzałe ubrania/Adobe Stock, didecs

Reklama

Czytaj także:

Jak wyczyścić pralkę

Jak zmienić nawyki związane z praniem