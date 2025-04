Jak wybielić firanki, aby znowu mogły być idealnie białe, i odbijające poranne światło? Przydadzą się do tego przede wszystkim domowe środki, które na pewno masz pod ręką. Jeśli chcesz, możesz sięgnąć także po gotowe mieszanki, takie jak boraks czy nadwęglan sodu, albo spróbować wybielić firanki wodą utlenioną. Stare białe firany mogą wymagać kilkuetapowego procesu wybielania.

Wybielanie firan domowymi sposobami może być równie skuteczne, co wybielanie firanek gotowymi mieszankami, które de facto w swoich składach mają rozjaśniacze optyczne lub chlor. Ponadto, jeśli twoje firany są wykonane z naturalnych tkanin, takich jak len czy bawełna, warto traktować je delikatnie domowymi sposobami.

Jeśli nie jesteś pewna, jak wybielić firanki domowymi sposobami, możesz oddać je do pralni chemicznej, gdzie zajmą się nimi profesjonaliści. Jeśli jednak chcesz spróbować naturalnych metod, jest ich całkiem sporo - większość produktów do skutecznego wybielania tkanin znajdziesz pod ręką, w szafkach kuchennych, łazienkowych albo w lodówce.

Skuteczne w wybielaniu firanek mogą okazać się:

sól kuchenna,

ocet biały,

soda oczyszczona,

aspiryna,

skorupki jaj,

proszek do prania.

Jeśli nie chcesz tworzyć domowych mieszanek, warto pokusić się o zakup nadwęglanu sodu. Doskonale czyści nawet silne zabrudzenia, zawiera około 13,5% aktywnego tlenu. Po jego rozpuszczeniu w wodzie następuje szybkie uwolnienie cząsteczek tlenu, co zapewnia doskonałe właściwości czyszczące, dezynfekujące i wybielające.

Najlepszym sposobem jest namaczanie firan w ciepłej wodzie z dodatkiem nadwęglanu. Możesz też je wyprać w temperaturze minimum 40 C, dodając 2 łyżeczki nadwęglanu do prania.

Gdy pierzesz białe firany i chcesz odświeżyć ich odcień, do bębna pralki lub szuflady na detergenty dodaj odrobinę rozpuszczonego w wodzie boraksu (postępuj zgodnie z instrukcją producenta). To naturalny środek, który wywabia bardzo trudne plamy, zmiękcza i wybiela. Boraks to naturalny związek chemiczny, a zatem stanowi świetny ekologiczny dodatek w przypadku prania. Warto łączyć go z orzechami piorącymi, które są ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych, chemicznych proszków do prania.

fot. Jak wybielić firanki/Adobe Stock, Thipphawan

Każdy z domowych sposobów na wybielenie firan można łączyć z kupnymi detergentami i każdy możesz dodawać do prania i wybielania firanek w pralce bez uprzedniego namaczania. Warto mieć w łazienkowych zasobach:

sól do prania firan,

nadtlenek wodoru,

proszek do białych tkanin.

Do bębna pralki możesz dodać sodę oczyszczoną - 1/2 szklanki na 5 l wody. Do szufladki pralki dodaj sól kuchenną - 1/3 szklanki na 5 l wody. Dodaj 1/2 szklanki 3% wody utlenionej do płynu lub proszku, którego zwykle używasz do prania firanek.

Sól kuchenna to popularny sposób na pozbycie się szarego odcienia firan i przywrócenie im bieli, zwłaszcza w przypadku firanek wykonanych z syntetycznych materiałów. Sól ma właściwości antystatyczne, dzięki temu doskonale sobie radzi ze sztucznymi tkaninami.

Jak wybielić firanki solą:

Do 5 l ciepłej wody nasyp 3 łyżki soli kuchennej. Do mieszanki włóż firany i pozostaw na kilka godzin. Wypłucz firanki i zawieś.

Jak wybielić firankę, która nie dość, że ma szary lub żółtawy odcień (np. w wyniku osadzania się na niej substancji smolistych), to dodatkowo ma plamy? Postaw na ocet! Podobnie jak w przypadku roztworu wodno-solnego, wybielanie firan octem daje dobry efekt nie tylko do naturalnych tkanin, lecz także mieszanek poliestrowych. Ocet dobrze usuwa plamy, a dodatkowo ma działanie zmiękczające. Możesz wykonać roztwór lub dodać bezpośrednio do prania i nastawić program do prania firanek.

Jak wybielić firanki octem:

Do 10 l wody wlej 1/2 szklanki octu. Namocz firanki - pozostaw nawet na całą noc. Przepłucz firanki w pralce lub wypierz, następnie rozwieś je na karniszu.

fot. Jak wybielić firanki/Adobe Stock, fotoduets

Wybielanie firanek sodą wymaga dużej ilości produktu, więc nie jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Na 10 l wody potrzeba ok. 500 g sody oczyszczonej. Najlepsze efekty daje namaczanie firan. Znajduje też swoje zastosowanie w przypadku prania firan i wybielania bez namaczania.

Firanki namocz w roztworze wody z sodą. Po 2 godzinach firanki upierz w sposób tradycyjny, dodając pół szklanki sody do bębna lub szufladki pralki.

Aspiryna zawiera kwas acetylosalicylowy, który ma właściwości wybielające i świetnie rozpuszcza się w wodzie. Skutecznie usuwa plamy i eliminuje zażółcenia. Warto dodawać ją nie tylko do prania firanek, lecz także do np. prania białej odzieży z widocznymi plamami potu czy silnie zabrudzonych białych skarpetek.

Jak wybielić firanki aspiryną:

4 tabletki aspiryny włóż do bębna pralki. Nastaw program do prania firan i dodaj detergent piorący.

fot. Jak wybielić firanki/Adobe Stock, Inga

Na pewno znasz zastosowanie skorupek jaj do kwiatów - wrzucone do ziemi, działają jak nawóz. Ale czy wiesz, że mogą także pomóc ci wybielić poszarzałe lub pożółkłe białe tkaniny? Ta metoda jest mało popularna, choć była praktykowana przez nasze babcie. Skorupki jaj ze względu na dużą zawartość wapnia, cynku, fluoru i krzemu, mają działanie wybielające i rozjaśniające. Zapobiegają żółknięciu tkanin.

Jak wykorzystać skorupki jaj do wybielenia firan:

Skorupki jaj owiń gazą i włóż do woreczka, a potem do pralki. Firanki upierz tak, jak zwykle.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 21.06.2021.

