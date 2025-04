fot. Fotolia

Idealnie poukładane ubrania i porządek w szafie to marzenie każdej kobiety.

Podziel ubrania na codzienne i odświętne!

Zanim jednak znów zaczniemy kolejne porządki to najpierw powinniśmy pomyśleć o podziale swoich rzeczy na ubrania codziennego użytku i te, które nakładamy okazjonalnie. Ubrania, po które sięgamy najczęściej powinny być ułożone na półkach znajdujących się w zasięgu naszej ręki. Natomiast rzeczy, które nosimy rzadko układamy na półkach położonych w wyższych partiach szafy. Dużym ułatwieniem mogą być wysuwane półki, co znacznie ułatwia nam dostęp do ubrań bez konieczności ciągłego przekładania.

Stawiaj na jakość a nie na ilość

– Jakość to najpilniej strzeżony sekret kobiet z klasą. W kobiecej garderobie obowiązuje zasada "nie widzisz-nie nosisz", dlatego też nasza szafa powinna odznaczać się niewielką ilością, idealnie dobranych ubrań – komentuje Monika Jurczyk OSA, osobista stylistka i autorka książki „Szefowa swojej szafy”.

Szafa szyta na miarę

Rozwiązania w zakresie elementów porządkujących miejsce w szafie dają wiele możliwości kompozycyjnych. Możliwe jest projektowanie najróżniejszych wariantów dostosowanych wysokością

i szerokością praktycznie do każdej przestrzeni.

Rozwiązania porządkujące garderobę

– Praktyczne szuflady, funkcjonalne wieszaki, nowoczesne systemy drążków i wysuwne półki. O takich rozwiązaniach oraz dodatkach powinna pomyśleć każda modna i zorganizowana kobieta, która chciałaby optymalnie i efektywnie wykorzystać przestrzeń w swojej szafie – podpowiada Monika Szczęsny, projektantka z firmy Komandor

Obowiązkowym elementem funkcjonalnej szafy są pantografy, czyli opuszczane drążki. Dzięki nim możemy w wygodny sposób regulować wysokość zawieszonych ubrań, co znacznie ułatwia nam dostęp nawet do rzeczy, po które sięgamy sporadycznie.

Planując funkcjonalny rozkład szafy należy wyposażyć ją w odpowiednie wieszaki do każdego rodzaju ubrań: spodnie i spódniczki powinno zawieszać się na płaskich wieszakach z klipsami, natomiast koszule, marynarki czy sukienki na wieszakach wyprofilowanych. Ważne jest, żeby nie zawieszać na jeden wieszak kilku ubrań, co może znacznie ograniczać dostęp do wszystkich rzeczy.

Ciekawym, a zarazem niezwykle praktycznym elementem szafy jest szuflada na drobne elementy garderoby tj. bielizna czy paski. Jej powierzchnia podzielona jest na małe szufladki o układzie szachownicowym, co znacznie ułatwia segregowanie mniejszych elementów garderoby

Szafa wzbogacona o wymienione akcesoria porządkujące pozwoli nam z jednej strony zrezygnować z pozostałych mebli do przechowywania ubrań jak na przykład komody, szafki na buty czy innych mebli zbędnie zajmujących przestrzeń. Ponadto z drugiej strony, dzięki takim rozwiązaniom pomieścimy wszystkie niezbędne i modne ubrania.

