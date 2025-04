Utrzymanie porządku w domu, w którym mieszkają maluchy często bywa po prostu niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie ich upilnować, a i one nie wiedzą, że wyrzucając wszystkie ubrania z szafek, półek i szuflad robią bałagan nie do okiełznania. Wówczas marzymy tylko o chwili, gdy pociecha zacznie dorastać - samodzielnie dbać o swój pokój i pomagać we wspólnym sprzątaniu. W praktyce okazuje się często, że nasze wyobrażenia nie mają związku z rzeczywistością, a w królestwie nastolatków wcale nie rządzą ład i porządek... Jak sobie z tym poradzić?

Nastolatek kontra sprzątanie - co zrobić, aby nasze dziecko pomagało utrzymać dom w czystości?

Im częściej prosisz nastolatka, żeby posprzątał w swoim pokoju, tym bardziej on się buntuje. W takiej sytuacji warto postawić na nietypowe, a jednocześnie niezwykle skuteczne rozwiązanie, które proponuje nasza ekspertka, Ula Pedantula:

Na buntowniczego nastolatka trzeba mieć sposób. Na jednych działają restrykcje, na innych okazanie zrozumienia i woli współpracy. Jednym z najlepszych sposobów na bałaganiarzy - małych i dużych - jakie znam jest.. pisanie listów. Ale takich zupełnie nietypowych. Bo jeśli mokry ręcznik regularnie ląduje na podłodze zamiast na kaloryferze można przyczepić do niego karteczkę ze śmieszną, ale przekonującą informacją typu „Hej, jestem Roman, twój ręcznik. Słuchaj, ja cię tu zawsze wycieram i nie marudzę, ale na litość boską rozwieszaj mnie porządnie, bo jak tak leżę na podłodze, to czuję się jak ostatnia szmata”. Wierzcie mi - taki komunikat działa cuda! - podpowiada Ula.

Co jeszcze możesz zrobić, aby utrzymać porządek w domu, w którym mieszka nastolatek?

Zaproponuj nastolatkowi zaproszenie jego znajomych do domu - zorganizowanie wspólnego grilla lub miniprzyjęcia. Przed ich wizytą nie podejmuj jednak inicjatywy wspólnego sprzątania. Zapytaj natomiast, czy to dobry pomysł, aby koledzy, czy koleżanki widzieli, jaki bałagan panuje w jego królestwie. Na wielu młodych ludzi ten komunikat naprawdę działa!

Świeży zapach = pewność siebie

Pamiętaj, że porządek w domu to nie tylko umyta podłoga i starte kurze. Istotną rolę pełni także zapach.

