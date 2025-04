O plamy z trawy, szczególnie latem, nietrudno. Wystarczy się poślizgnąć lub usiąść na trawniku i zielony kleks gotowy. Te uporczywe zabrudzenia możesz jednak skutecznie usunąć.

Reklama

Uważaj, aby niechcący nie odbarwić lub nie zniszczyć tkaniny. Nie pocieraj plamy zbyt mocno, a przed zastosowaniem wybranej metody na większej powierzchni, sprawdź wytrzymałość tkaniny na niewidocznym, małym kawałku.

Przy usuwaniu plam z trawy nie używaj gorącej wody – na pewno przyczyni się to do utrwalenia zanieczyszczeń, przez co zabrudzenie będzie jeszcze trudniejsze do usunięcia.

Spis treści:

Świeże plamy z trawy możesz potraktować wodą z szarym mydłem. Ta metoda pomaga też na plamy z długopisu. Jeśli jednak nawet długie moczenie nie pomaga, wypróbuj jeden z poniższych sposobów na plamy z trawy.

Ubrania zabrudzone trawą można czyścić za pomocą alkoholu. Powinien być to 70% alkohol lub rozcieńczony amoniak. Po naniesieniu takiego płynu na plamę, pozostaw go na tkaninie przez kilka minut, a później spłucz zimną wodą.

Plamę z trawy można wyczyścić także za pomocą specjalnego roztworu – alkohol w połączeniu z wodą i solą.

Na plamy z trawy może pomóc również zwykły płyn do mycia naczyń. Wybieraj ten o jasnym zabarwieniu, aby dodatkowo nie odbarwić tkaniny.

Po zastosowaniu płynu do mycia naczyń, ubranie należy uprać w pralce.

fot. Plamy z trawy/Adobe Stock, HalynaRom

Potrzyj plamę szmatką nawilżoną wodą utlenioną – ta metoda jest skuteczna zwłaszcza przy czyszczeniu ubrań wykonanych z bawełny. Zastosowania wody utlenionej docenisz nie tylko w przypadku plam z trawy.

Dobrą metodą, usuwającą zabrudzenia, jest czyszczenie tkaniny mlekiem. Nalej odrobinę na plamę i pozostaw na kilka minut. Upierz ubranie w pralce.

Plamy z trawy można usunąć również dzięki zastosowaniu kwasku cytrynowego. Pocieraj zabrudzone miejsce kwaskiem, aż do usunięcia zabrudzenia.

Zamiast kwasku cytrynowego warto spróbować usunąć zabrudzenie sokiem z cytryny.

Reklama

Czytaj także:

Tłusta plama? Żaden problem, łatwo ją spierzeszAntyperspirant zostawił plamę na ubraniu? Zobacz, jak się jej pozbyćPlama z krwi na ubraniu to nie wyrok