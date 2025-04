Plamy z trawy to największa zmora mam, których dzieci lubią bawić się na świeżym powietrzu. Są one szczególnie uciążliwe, jeśli pojawiają się na jasnych ubraniach i delikatnych tkaninach. O plamę z trawy, zarówno na ubraniu, jak i obuwiu (przede wszystkim z jasnego materiału) nietrudno – wystarczy chwila nieuwagi: potknięcie czy popchnięcie przez kogoś innego i zielona „ozdoba” gotowa. Szorowanie plamy szczoteczką z detergentem nie dało nic, prócz zmehacenia i przetarcia materiału? Wypróbuj metody nieinwazyjne, za to bardzo skuteczne w usuwaniu plam z trawy!

Jak usunąć plamy z trawy w domowych warunkach?

Nie wszystkie rodzaje materiału można potraktować chemicznymi odplamiaczami – mogą stracić kolor lub podrzeć się. Dlatego w pierwszej kolejności spróbuj plamę z trawy usunąć domowymi sposobami. Przyda ci się do tego płyn do naczyń, alkohol, woda utleniona oraz kwasek cytrynowy lub sok z cytryny. Zobacz, jak łatwo pozbyć się plam z trawy!

