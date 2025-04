Pamiętaj, żeby w czasie odplamiania zachować szczególną ostrożność. Przed rozpoczęciem czyszczenia warto wykonać test na małym kawałku tkaniny. Oczywiście większość plam lepiej usunąć, gdy są świeże, ale istnieją również sposoby również na te stare i zaschnięte. Sposób usuwania plam w dużej mierze zależy od rodzaju farby oraz tkaniny. Z lnianych tkanin plamy najlepiej usunąć benzyną, a później polać tkaninę gorącą wodą. Bawełnę najlepiej czyścić papką z benzyny i mąki ziemniaczanej. Jakie jeszcze są sposoby na plamy z farby?

Spis treści:

Farby do ścian najczęściej mają formułę emulsyjną, czasem lateksową. Kiedy plamy są świeże, możesz je łatwo usunąć nadmiar wilgotną gąbeczką, a pozostałości plamy usunąć przy pomocy prostego detergentu, np. płynu do mycia naczyń.

Skutecznym sposobem na usunięcie plam z farb do ścian (także zaschniętych) jest wykorzystanie terpentyny lub innego rozpuszczalnika, dostępnego w sklepach dla plastyków i niektórych marketach. Ważne jest to, aby podczas czyszczenia plamy nie pocierać - wprowadzisz ją wtedy jeszcze głębiej we włókna materiału.

Przykładaj wilgotną ściereczkę do polanej terpentyną plamy, aby odsączyć nadmiar farby. Na koniec całość upierz jak zwykle w pralce lub ręcznie.

fot. Jak usunąć plamy z farby/Adobe Stock, Delphotostock

Farba olejna to prawdziwe utrapienie, zwłaszcza jeśli znajdzie się na ubraniach. Wie to każdy, kto kiedykolwiek usiadł na świeżo pomalowanej ławce w parku.

Jeśli plama z farby olejnej jest nadal mokra, możesz jeszcze spróbować ją sprać, ale musisz działać szybko. Spróbuj z tymi samymi rozpuszczalnikami, co farbę emulsyjną czy lateksową - namocz ściereczkę w terpentynie i przyciśnij od wewnętrznej strony ubrania. Następnie namocz tkaninę w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub szamponu i zostaw na kilka minut. Potem wypierz jak zwykle, dodając proszek lub kapsułki do prania.

Jeśli plama z farby olejnej zdążyła już wyschnąć, postaraj się wyczesać jej resztki szczotką, tępym nożem lub nożem do masła. Uważaj jednak, aby nie uszkodzić materiału. Następnie nasącz plamę wodą z dowolnym detergentem (proszkiem lub płynem do prania) w proporcji 1:1 i delikatnie zatrzyj resztki gąbką. Wypierz ubranie zgodnie z zaleceniem producenta.

Plamy z farby do włosów bez wątpienia jedna z najczęściej występujących plam z farby. Aby pozbyć się jej z ulubionej bluzki lub koszuli, wystarczy świeżą plamę spryskać obficie lakierem do włosów, a następnie uprać w niskiej temperaturze. Lakier do włosów możesz zastosować również na plamy z długopisu. To bardzo nieoczywisty, a jednocześnie skuteczny sposób

Inną metodą na pozbycie się plamy z farby do włosów, jest potarcie jej wodą utlenioną z odrobiną amoniaku. Następnie należy tkaninę porządnie wypłukać w letniej wodzie.

fot. Sposoby na plamy z farby/Adobe Stock, olenachukhil

Sposób usuwania plam powstałych z farby akrylowej lub plakatowej. Jeśli plama jest świeża, najczęściej wystarczy szybko wymieszać wybrany detergent (proszek, płyn do naczyń lub płyn do prania) z wodą i nanieść go gąbką na zabrudzenie. Delikatnie dociskaj gąbkę i lekko pocieraj, tworząc pianę. Następnie wystarczy uprać ubranie tak jak zwykle.

W przypadku zaschniętych plam z farby, w pierwszej kolejności spróbuj uprać ubranie, a jeśli to nie pomoże - postępuj tak jak w przypadku plam z farb olejnych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.10.2021.

