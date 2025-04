Plamy z czekolady na czarnych spodniach z grubej tkaniny, to zwykle nie jest wielki problem. Możesz spróbować uprać je jak zwykle, a plamy z czekolady zejdą i nie pozostawią po sobie śladu. Nie zawsze sytuacja jest tak prosta - w niektóre rodzaje tkanin czekolada wchodzi jednak głębiej, przez co usunięcie czekoladowych zabrudzeń staje się trudniejsze.

Jak usunąć plamy z czekolady z ubrań?

Ocet i woda . 2 łyżki octu wymieszaj z 1 szklanką wody i namocz plamę z czekolady. Następnie spłucz ciepłą wodą i upierz. Za pomocą octu także usuniesz plamy z potu.

. 2 łyżki octu wymieszaj z 1 szklanką wody i namocz plamę z czekolady. Następnie spłucz ciepłą wodą i upierz. Za pomocą octu także usuniesz plamy z potu. Mleko i mydło. Namocz poplamione ubranie w ciepłym mleku, zostaw na 15 minut, a następnie upierz w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła.

Namocz poplamione ubranie w ciepłym mleku, zostaw na 15 minut, a następnie upierz w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Gliceryna . 1 łyżeczkę ciepłej wody wymieszaj z połową łyżeczki gliceryny i nanieś na plamę z czekolady. Pocieraj delikatnie, aż zabrudzenie zacznie znikać, następnie upierz w ciepłej wodzie z mydłem. To dobry sposób na usuwanie plam z czekolady ze sztucznych tkanin.

. 1 łyżeczkę ciepłej wody wymieszaj z połową łyżeczki gliceryny i nanieś na plamę z czekolady. Pocieraj delikatnie, aż zabrudzenie zacznie znikać, następnie upierz w ciepłej wodzie z mydłem. To dobry sposób na usuwanie plam z czekolady ze sztucznych tkanin. Żółtko i gliceryna. Żółtko jaja rozmieszaj z odrobiną gliceryny i nanieś na plamę z czekolady. Po upływie 10 minut upierz ubranie tak jak zwykle, stosując żel do prania lub proszek. Ten sposób stosuj tylko do ubrań wykonanych z materiałów syntetycznych.

Jak usunąć czekoladę z kanapy lub tapicerki?

Czasem zdarza się, że czekolada która upadła na kanapę lub fotel samochodowy, pod wpływem ciepła szybko rozpływa się i tworzy plamy.

Usunięcie czekoladowej plamy z kanapy jest trudniejsze, bo nie każdy materiał da się zdjąć i uprać ręcznie.

Jeśli więc twoją kanapę szpeci plama z czekolady, od razu przystąp do działania. Czekolada z reguły szybko zasycha, więc zacznij od zeskrobania wierzchniej warstwy szczotką. Nie używaj do tego gąbki, w ten sposób jeszcze bardziej wetrzesz zabrudzenie w materiał.

Następnie przygotuj roztwór z 1 szklanki zimnej wody i 1 łyżki płynu do naczyń. Namocz ściereczkę i delikatnie przykładaj do plamy z czekolady, lekko dociskając. Kiedy tylko szmatka się zabrudzi, mocz ją ponownie i wycieraj, aż plama zniknie. Na koniec mokre miejsce przemyj czystą, mokrą gąbką, aby usunąć pozostałości płynu do mycia naczyń.

W taki sam sposób możesz też usunąć plamy z czekolady na dywanie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.03.2020

