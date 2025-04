Plamy z buraka: jak je usunąć, aby nie zniszczyć ubrań?

Jak usunąć plamy z buraka? Wydawać by się mogło, że to bardzo trudne zadanie, tymczasem możesz sobie z tą małą katastrofą szybko poradzić. Możesz także oddać cenne tkaniny do pralni chemicznej, aby zajęli się nią profesjonaliści albo sięgnąć po domowe sposoby, np. metodę "na kromkę". Jak to zrobić?