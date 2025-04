Plamy z barszczu to częsty problem w okresie świątecznym, ale mogą się zdarzyć przez cały rok. Choć wydają się trudne do usunięcia, można się ich łatwo pozbyć przy pomocy domowych sposobów. Nawet w przypadku materiałów, które można czyścić tylko chemicznie, możesz sobie poradzić. Najważniejszy jest jednak refleks - zaschnięta, stara plama z barszczu jest nieco bardziej problematyczna w usuwaniu.

Kiedy zdarzy ci się zaplamić barszczem obrus, ubranie albo kuchenną ściereczkę, musisz działać szybko. Najłatwiej jest usunąć plamę, która jeszcze nie zaschła i "nie wsiąkła" w materiał. Od razu wypłucz tkaninę pod bieżącą, zimną wodą. Nie przelewaj plamy wrzątkiem.

Zimna woda powinna dać sobie radę ze świeżą plamą i usunąć ją całkowicie. Możesz dodatkowo użyć łagodnego detergentu - świetnie sprawdzi się np. mydełko odplamiające, dostępne w drogeriach. Potrzyj nim zafarbowane ubranie i delikatnie "wmasuj". Pozostaw na minutę, a następnie jeszcze raz wypłucz materiał chłodną wodą. Plama powinna zejść całkowicie.

Jeśli plama po przelaniu zimną wodą nie zeszła całkowicie, możesz wypróbować tę starą, domową metodę z kromką białego, pszennego chleba. Zrób to jeszcze przed ewentualnym użyciem odplamiacza. Kiedy zobaczysz, że woda nie do końca wypłukała czerwony ślad, rozłóż materiał na płasko (pod spodem możesz wyłożyć ściereczkę lub ręcznik kuchenny), a następnie połóż na plamie namoczoną w wodzie kromkę chleba.

Brzmi absurdalnie, jednak chleb bardzo łatwo chłonie barwniki, dlatego może pomóc w usunięciu świeżej plamy. Dociśnij go do tkaniny i pozostaw na ok. 10 minut. Następnie wypierz ubranie czy obrus zgodnie z zaleceniami na metce. Tę metodę możesz zastosować także w przypadku tkanin, które należy czyścić chemicznie.

Czasem zdarzy się, że zauważysz plamę dopiero po pewnym czasie. Co wtedy zrobić? Podpowiadamy, jak usunąć plamy z buraków, które już zaschły - okazuje się, że nie jest to wcale takie problematyczne.

Wystarczy, że włożysz materiał do mineralnej wody w temperaturze pokojowej i zostawisz na całą noc. W przypadku białych tkanin możesz dodać także odrobinę sody oczyszczonej lub kilka kropel wody utlenionej. Następnego dnia wypierz zaplamiony materiał jak zwykle. Plama powinna dać się łatwo usunąć. Przed włożeniem ubrania do pralki możesz dodatkowo potrzeć plamę mydełkiem odplamiającym.

Jeśli te sposoby na stare plamy nie zadziałają, a czerwony ślad mimo wszystko nie chce zejść, wówczas oddaj ubranie czy obrus do pralni chemicznej, gdzie na pewno plama zostanie skutecznie usunięta.

Kiedy zauważysz plamy z barszczu na dywanie, bardzo ważny jest refleks. Najlepiej od razu zacząć działać. Możesz wykorzystać metodę z kromką chleba albo obficie posypać plamę solą. Po jakimś czasie powinna ona zmienić swój kolor na różowy. Wówczas usuń sól (najlepiej ją odkurzyć) i połóż kolejną warstwę. Powtarzaj, aż plama całkowicie zniknie.

W przypadku chleba postępuj tak samo - kiedy zauważysz, że już się zabarwił, sprawdź, czy plama zniknęła. Jeśli nie, połóż nową kromkę. Jeśli po takim czyszczeniu zostaną jeszcze ślady po barszczu, możesz użyć płynu do prania dywanów, a w ostateczności zamówić profesjonalną usługę czyszczenia.

