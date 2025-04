Warto poznać proste sposoby na radzenie sobie z nieprzyjemnymi zapachami w różnych zakątkach domu.

Reklama

Woda z kwiatów

Szczególnie w upalne dni woda w wazonie szybko nabiera nieprzyjemnego zapachu, który zagłusza piękną woń kwiatów. Wystarczy wsypać nieco cukru do wody, aby uniknąć tej przykrej niespodzianki.

Zapach z termosów i butelek

Mycie takich naczyń bywa kłopotliwe, szczególnie jeśli wcześniej znajdowały się w nich napoje o intensywnym zapachu, który trudno usunąć. Łatwo jednak pozbędziesz się uciążliwego zapachu wlewając do butelki lub termosu gorącą wodę z dodatkiem sody lub proszku do pieczenia. Odstaw naczynie na jakiś czas, a następnie dokładnie je wypłukaj.

Uciążliwe kulinarne zapachy

Jednym z najtrudniejszych do usunięcia zapachów jest zapach ryby. Można się go pozbyć myjąc deskę, nóż i naczynia, które miały kontakt z rybą zimną wodą. Następnie należy je przetrzeć solą, octem albo sokiem z cytryny i dopiero potem umyć płynem do naczyń.

W przypadku rąk, na których pozostał zapach czosnku czy cebuli, należy umyć je zimna wodą, posmarować pastą do zębów i ponownie umyć zimną wodą.

Polecamy: Jak zmywać naczynia?

Dla miłośników kotów

By pozbyć się zapachu świadczącego o obecności kota należy ustawić miseczkę z octem miejscu, w którym zapach jest najsilniejszy.

Usunąć dym z papierosów

Na szczęście od niedawna obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych, jednak w domach każdy robi co mu się podoba. Jednak dla osób palących mieszkanie wypełnione dymem nie powinno być powodem dumy.

Dlatego warto zadbać by uciążliwy zapach zniknął. Można to zrobić wietrząc mieszkanie i pozostawiając w pokoju spodeczek z octem, nasączony olejkiem cytrynowym wacik, zapaloną świeczką, liście laurowe lub gałkę muszkatołową.

Reklama

Czytaj także: Jak sprzątać łazienkę?