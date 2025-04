Kiedyś nakleiłaś na lodówkę, szybę lub meble naklejkę, a teraz oddałabyś wszystko, żeby zniknęła? Znamy kilka sprawdzonych sposobów na ich błyskawiczne usunięcie.

1. Z ceramicznych przedmiotów i porcelany

Talerz lub wazon możesz moczyć w wodzie, aż papier zejdzie. Jednak to czasem niestety nie wystarcza.

Do miski z gorącą wodą wlej 1-2 łyżki płynu do mycia naczyń. Zamocz w niej naczynia z naklejkami i pozostaw na kilka godzin. Następnie drucianym zmywakiem lub ostrą stroną gąbki do mycia naczyń wyczyść miejsce z naklejką.

Jeżeli zostanie ślad po kleju, to nasącz wacik spirytusem salicylowym i delikatnie przetrzyj zabrudzone miejsce.

2. Z szyby

W chłodny dzień przetrzyj szybę (miejsce, gdzie znajduje się naklejka) mokrą szmatką i spryskaj preparatem WD-40. Pozostaw na 15 minut, a następnie plastikową skrobaczką lub nożykiem podważ delikatnie rogi naklejki.

Jeżeli nadal nie możesz jej usunąć, to ponownie użyj WD-40 i po upływie 15-20 minut, znów spróbuj ją podważyć. Gdy zejdzie, umyj szybę płynem z octem i wytrzyj do sucha.

3. Z lodówki i mebli

Miejsce, gdzie znajduje się naklejka, podgrzewaj przez 3-5 minuty suszarką do włosów. Dzięki temu klej się osuszy i osłabi. Następnie nasącz ściereczkę zmywaczem do paznokci lub spirytusem salicylowym i pocieraj, aż pozbędziesz się niechcianej ozdoby.

W przypadku wyjątkowo opornej naklejki użyj płynu Mellerud, który bardzo dobrze rozpuszcza klej.

4. Z plastikowych powierzchni

Przetrzyj powierzchnie mokra szmatka i spryskaj płynem odtłuszczającym (np. Meglio). Następnie delikatnie zeskrobuj naklejkę plastikowym nożykiem. Uważaj, żeby nie porysować czyszczonej powierzchni.

