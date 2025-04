Plamy z kleju bywają naprawdę uporczywe. Często wydaje się, że nic nie działa, a ubranie jest skazane na emeryturę. Na szczęście istnieje kilka sprawdzonych, domowych sposobów, które w wielu przypadkach okazują się bardzo skuteczne. Warto jednak pamiętać, że nie każda z tych metod nadaje się do delikatnych tkanin. Sprawdź, jak poradzić sobie z uporczywymi plamami z kleju.

Reklama

Spis treści:

Zwykle po naklejeniu naklejek na ubranie pozostają niewielkie ślady kleju. Gdy jest on jeszcze świeży i "miękki", możesz łatwo zebrać go palcami - przesuwając delikatnie opuszki po śladzie, aż cały klej się zroluje. Następnie po prostu ściągnij "farfocle" i wypierz ubranie jak zwykle. Ślad po naklejce zniknie całkowicie.

Jeśli naklejka jest mocno przyklejona, a klej zdążył już wyschnąć, usunięcie plamy może być trudniejsze. W takim przypadku warto skorzystać z pary wodnej. Wystarczy zagotować wodę w garnku lub czajniku, a następnie przez około 15-20 sekund trzymać miejsce z klejem nad unoszącą się parą. Naklejka powinna się wtedy łatwo odkleić. Należy jednak pamiętać, że ta metoda nie jest odpowiednia do bardzo delikatnych tkanin, takich jak jedwab.

Możesz także wykorzystać parownicę - rozgrzane, parujące obficie urządzenie przyłóż do plamy, a następnie zbierz mokry klej palcami lub miękką ściereczką.

fot. Jak usunąć klej z ubrania/Adobe Stock, Kokhan O

Aby usunąć klej z ubrania przy pomocy żelazka, również będziesz potrzebować urządzenia z funkcją pary. Nie musi to być jednak parownica, wystarczy żelazko z opcją wyrzucania pary po naciśnięciu odpowiedniego guzika.

Na desce do prasowania połóż czystą ściereczkę oraz papier do pieczenia lub śniadaniowy. Następnie rozłóż materiał, na którym jest plama z kleju i przykryj kolejną warstwą papieru. Następnie przyłóż gorące żelazko do miejsca, w którym jest klej i delikatnie pocieraj, cały czas używając funkcji pary.

Klej powinien przynajmniej częściowo wsiąknąć w papier z jednej bądź drugiej strony materiału. To, co zostanie, możesz usunąć drewnianym patyczkiem do skórek albo powtórzyć cały proces. Na koniec możesz strumień pary skierować w poziomie (np. na materiał powieszony na wieszaku). W ten sposób plama z kleju powinna dać się całkowicie usunąć. Sposób ten sprawdzi się także do usuwania plam z wosku.

Używając żelazka do czyszczenia śladów z kleju uważaj jednak na typ materiału. Nie każda tkanina dobrze zniesie wysokie temperatury i częste wyrzuty pary z żelazka. Zawsze sprawdzaj metkę na ubraniu, aby mieć pewność, że materiał wytrzyma ciepło żelazka. Pamiętaj też, że na niektórych ubraniach mogą zostać charakterystyczne świecące plamy po żelazku.

Celulozowe kleje do papieru, które są popularne szczególnie wśród dzieci podczas prac plastycznych, to zazwyczaj kleje na bazie wody, które nie są trudne do usunięcia z ubrań. Jeśli jest świeży, wystarczy zetrzeć go delikatnie wilgotną ściereczką.

Jeśli jednak klej zdążył już wyschnąć, najpierw warto spróbować namoczyć plamę w ciepłej wodzie z mydłem. Dzięki temu klej zmięknie i będzie łatwiej go usunąć.

Po namoczeniu ubrania, najlepiej uprać je w pralce jak zwykle, stosując standardowy program prania. W większości przypadków to wystarczy, aby plama zniknęła całkowicie. Jeżeli po wysuszeniu ubrania nadal zauważysz resztki kleju, możesz spróbować przyłożyć do plamy wacik nasączony spirytusem lub benzyną ekstrakcyjną. Potrzymaj kilka sekund, a następnie zacznij bardzo delikatnie pocierać.

Substancje te skutecznie rozpuszczą klej, umożliwiając jego łatwe usunięcie. Pamiętaj jednak, aby najpierw sprawdzić działanie tych środków na niewidocznej części materiału, by upewnić się, że nie zniszczą tkaniny.

fot. Jak usunąć klej z ubrania/Adobe Stock, SkyLine

Kleiłaś coś ekspresowym, mocnym klejem i niechcący ubrudziłaś ubranie? Taki klej szybko wysycha (to jego główna zaleta!), ale też zdecydowanie trudniej go usunąć.

Kiedy już klej kropelka zaschnie, a ubranie jest wykonane ze zwykłej bawełny, możesz zastosować aceton. Namocz wacik w acetonie, przykładaj na miejsce z plamą po kleju, a następnie delikatnie ścieraj pozostałości pilnikiem. Rób to bardzo ostrożnie, na przemian mocząc acetonem i zdrapując.

Acetonu nie wolno używać do tkanin sztucznych - może je zupełnie uszkodzić. Jeśli nie uda ci się usunąć kleju z ubrania, np. z jeansów, pamiętaj, że możesz specjalnie poszarpać materiał i zrobić modną dziurę. W ostateczności warto też poszukać naszywki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.03.2020.

Reklama

Czytaj także:

Jak usunąć plamy z żywicy?

Jak usunąć plamy z błota?

Plamy z lakieru do paznokci