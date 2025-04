Niezależnie od tego, czy posiadasz czajnik elektryczny czy tradycyjny, na ściankach z czasem zacznie osadzać się kamień - jego główną przyczyną jest twarda woda. Niestety kamień psuje smak kawy i herbaty, warto więc usuwać go regularnie, np. raz w miesiącu. Poniżej znajdziesz domowe sposoby na usuwanie kamienia. Większość z wykorzystanych rzeczy z pewnością masz w domu.

Reklama

Do czajnika wlej 1/2 szklanki octu i 1/2 szklanki wody . Zagotuj i odstaw na około godzinę.

. Zagotuj i odstaw na około godzinę. W tym czasie nie otwieraj czajnika, pozwól, by para wodna zadziałała. Jeżeli twój czajnik ma dużą pojemność, możesz zwiększyć ilość płynu - zwłaszcza, gdy kamień osiadł grubą warstwą także na ściankach czajnika.

Po godzinie wylej wodę z octem. Napełnij czajnik czystą wodą, zagotuj ją i wylej. Powtórz tę czynność 2-3 razy. Dzięki temu pozbędziesz się nieprzyjemnego zapachu octu.

Naszym zdaniem to najłatwiejsza, najszybsza i najbardziej bezpieczna metoda na usunięcie kamienia z czajnika. Odkamienianie czajnika kwaskiem cytrynowym nie wywołuje przykrego zapachu, jak np. octem. Warto też wnętrzem wyciśniętej (zużytej) cytryny czyścić chromowane elementy czajnika.

Czajnik napełnij do połowy wodą, wsyp 5 łyżeczek kwasku cytrynowego, zagotuj mieszankę i odstaw na całą noc. Rano wylej wodę z kwaskiem cytrynowym, napełnij czajnik czystą wodą, zagotuj ją i ponownie wylej. Po takim zabiegu czajnik będzie wyglądał jak nowy.

fot. Odkamienienie czajnika/Adobe Stock, Irina

Zastosowanie sody oczyszczonej do odkamienienia czajnika to dobry pomysł. Aby np. odkamienić czajnik elektryczny, wystarczy mieć pod ręką tylko sodę i wodę. Soda to świetny środek czyszczący, i jeden z najlepszych patentów na odkamienienie czajnika.

Do czajnika wlej trochę gorącej wody i na dno wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona poradzi sobie nawet z grubą warstwą kamienia na grzałce elektrycznej.

Od dawna mówi się, że czyszczenie muszli klozetowej Coca-colą to pestka, napój radzi sobie nawet z rdzą. Jak odkamienić czajnik przy użyciu napoju Coca-cola?

Jeśli chcesz usunąć kamień z czajnika, po prostu wlej do środka szklankę Coca-coli, dopełnij go wodą i zagotuj .

. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz, gdy do mikstury dodasz 1 łyżkę sody oczyszczonej.

Jeśli nie ufasz domowym sposobom na odkamienienie czajnika, możesz zakupić gotowy środek do odkamieniania np. w formie saszetki do jednorazowego użycia. Na pewno równie dobrze poradzi sobie z usunięciem kamienia z czajnika.

Artykuł pierwotnie opublikowany 02.01.2020.

Reklama

Czytaj także:Jak wyczyścić przypalony garnekJak wyczyścić piekarnik domowym sposobemJak umyć lodówkę