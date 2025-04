I znowu weszłaś na świeżo wyplutą gumę do żucia? Chociaż pozornie problem wydaje się być błahy, to jednak wcale tak nie jest. Sądzisz, że uda ci się łatwo odkleić gumę przyklejoną do buta? Zazwyczaj wcale to nie jest takie proste! Żmudne wydłubywanie wykałaczką bywa niezwykle czasochłonne, warto więc postawić na prostsze metody. Zobacz nasze sposoby na to, jak usunąć gumę do żucia z butów!

Jak usunąć gumę do żucia z butów?

But z przyklejoną gumą włóż do foliowej reklamówki i umieść w zamrażarce na około 60 minut. Po upływie wyznaczonego czasu zeskrob "intruza" - zmrożony łatwiej się wykruszy. Inną metodą, również polegającą na poddawaniu obuwia wpływowi niskiej temperatury, jest umieszczenie kilku kostek lodu w woreczku i przyłożenie ich do obklejonego miejsca. Kostki co jakiś czas trzeba wymieniać, a po godzinie zeskrobać gumę.

