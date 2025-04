Dziecko spędza na nauce i odrabianiu lekcji zazwyczaj kilka godzin dziennie. Warto zadbać o to, aby warunki były jak najbardziej komfortowe! Przeczytaj nasze porady, które pozwolą ci urządzić idealny pokój małego ucznia.

1. Pokój powinien być również miejscem do zabawy

To pierwszy i najważniejszy fakt, o którym niestety często zapominamy. W momencie pójścia do szkoły dziecko nie przestaje myśleć o zabawie, a nauka nie staje się jedyną częścią jego popołudnia i wieczoru. Pokój małego ucznia powinien być nie tylko miejscem do nauki! Zadbaj o przestrzeń na ulubione pluszaki i inne zabawki. Biurko wcale nie jest dla malucha najważniejszym meblem w pokoju.

2. Wybierz odpowiednie biurko

Biurko powinno mieć co najmniej 70-75 cm głębokości i 100-105 cm szerokości. Zbyt wąski blat może sprawiać dyskomfort podczas godzin spędzonych nad zadaniami. Idealnym rozwiązaniem jest biureczko z regulowaną wysokością - dzięki temu za kilka lat nie będziesz musiała go wymieniać.

Warto zadbać o to, aby biurko miało szufladki i półeczki, aby wszystkie przybory były pod ręką. Ten mebel musi być także odpowiednio ustawiony - najlepiej w najwidniejszym miejscu pokoju, czyli przy oknie.

3. Kup pojemniki, pudełka, segregatory

Przybory szkolne powinny mieć swoje stałe miejsce - niech mazaki nie leżą bezładnie w szufladzie, a kartki nie będą rozsypane na półce. W utrzymaniu prawidłowej organizacji pracy można pomóc nawet maluchowi! Zadbaj o to, aby w kąciku do nauki miał wystarczającą ilość różnego rodzaju schowków - pudełek, pojemników, skoroszytów, itd. Dzięki temu małemu uczniowi łatwiej będzie zachować porządek i przygotować się do lekcji.

4. Zadbaj o dobre oświetlenie

Nie wybieraj lampki, którą trzeba będzie ustawić "na sztywno". Blat biurka będzie najlepiej oświetlony, jeśli zdecydujesz się na lampę z regulowanym ramieniem. Pamiętaj, że jeśli dziecko jest praworęczne, światło powinno padać z lewej strony - jeśli leworęczne, z prawej.

5. Znajdź wyprofilowane krzesło

Przy odrabianiu lekcji wykluczone jest siedzenie na pufce, taborecie lub innym niewygodnym siedzisku. Koniecznie kup dziecku wygodne krzesło z wyższym oparciem, które będzie dawać podparcie całemu kręgosłupowi. To bardzo ważne - dzięki temu uchronisz pociechę przed wadami postawy!

