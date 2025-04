Powitanie nowego członka rodziny oznacza ogromne zmiany. Również w kwestii umeblowania. Podpowiadamy, jak urządzić pokój dla niemowlaka! W 4 prostych krokach można zapewnić wygodę maleństwu i jego rodzicom.

Aranżacja nowoczesnego pokoiku dla dziecka może być prosta, a przy tym bardzo stylowa. Zobacz nasze porady!

1. Zamontuj podnośniki dla własnej wygody

Okucia elektryczne to gorący trend współczesnego meblarstwa. W Polsce zdobywają coraz większą popularność, a ich możliwości z pewnością spodobają się rodzicom.

Instalowane pod szerokim blatem, czynią ze zwykłego mebla idealne miejsce do przewijania i ubierania malucha.

Podnośniki mogą być sterowane elektronicznie lub ręcznie. To wyjątkowa wygoda i pomoc w codziennej opiece nad dzieckiem. Wystarczy podnieść blat do oczekiwanej wysokości, by uniknąć stania w niewygodnej pozycji – mówi Marcin Małecki z firmy Häfele.

Instalacja systemu jest łatwa dla stolarza, a same okucia nie wpływają znacząco na wygląd mebla. Sprawiają jednak, że zyskuje on nowe funkcje. By z nich skorzystać, wystarczy odwiedzić dobrą hurtownię z akcesoriami i okuciami meblarskimi.

2. Zadbaj o oświetlenie

W dziecięcym pokoiku liczy się każdy detal – również oświetlenie. Powinno być przyjazne dla małego lokatora, nie męczyć jego wzroku i pomagać rodzicom. Technologia diodowa nie bez przyczyny uważana jest za wyjątkowo energooszczędną, zdrową i ekologiczną. Oprawy montowane np. w obudowie szafki pomogą w dostępie do schowanych w niej przedmiotów, a przy tym nie narażą domowego budżetu na wyższe rachunki za prąd.

3. Rozważ założenie szklanych drzwi

Gdy dziecko potrzebuje spokoju, a rodzice chcą je mieć na oku, należy pomyśleć nad zmianą drzwi. Dlaczego? Tradycyjne rozwiązania nie tylko zajmują sporo miejsca, ale także utrudniają obserwację dziecka. Alternatywą są systemy drzwi przesuwnych. Doskonale zamykają przestrzeń pokoju malucha, a gdy są otwarte pomagają np. w wyniesieniu łóżeczka lub wózka.

Takie drzwi mogą być szklane lub drewniane. Te pierwsze dadzą rodzicom pewność, że ich pociecha jest bezpieczna, nawet gdy sama śpi w zamkniętym pokoju – mówi Marcin Małecki.

Drzwi szklane nie tylko pozwalają na sprawdzenie, czy dziecko jest bezpieczne bez konieczności wchodzenia do pomieszczenia, ale także doskonale tłumią dźwięki dochodzące z reszty domu i zapewniają spokojny sen niemowlęcia. Dodatkowo zwiększają ilość przestrzeni w pokoju, zajmowanej zwykle przez skrzydło tradycyjnych drzwi.

4. Przygotuj dużo miejsca na drobiazgi

Ostatnim krokiem w aranżacji nowoczesnego pokoju dziecięcego, jest wygospodarowanie dostatecznego miejsca w szafkach i szufladach. To możliwe nawet w małym mieszkaniu o ograniczonej liczbie mebli. Kup także różnego rodzaju pudełka i pojemniki, w których sprawnie posegregujesz np. akcesoria do pielęgnacji niemowlęcia.

Na podstawie materiałów prasowych firmy Häfele

