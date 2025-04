Najlepiej byłoby, aby kącik do pracy udało się urządzić przy oknie. Wtedy dziecko będzie mogło w ciągu dnia korzystać z naturalnego światła, zdrowszego dla oczu niż sztuczne. Gdy nie jest to możliwe, starannie dobierz lampkę i żarówkę o mocy ok. 75 W.

Reklama

Jak urządzić miejsce do nauki: biurko

Im obszerniejsze, tym wygodniejsze. Minimalne wymiary to: 120 x 55 cm. Warto wybrać takie biurko, którego wysokość da się regulować, bo dzieci szybko rosną.

Jak urządzić miejsce do nauki: krzesło

Oparcie powinno być na tyle wysokie, aby podpierało plecy przynajmniej do łopatek. Dobre siedzisko to takie, które ma łatwą regulację wysokości. Jeśli małe dziecko musi wysoko podnieść siedzisko, aby móc swobodnie pisać i wtedy jego stopy nie sięgają do podłogi, trzeba mu dokupić podnóżek. Powinien mieć taką wysokość, aby uczeń mógł postawić całe stopy.

Jak urządzić miejsce do nauki: półki i szuflady

Zaprojektuj je tuż nad biurkiem lub po jego prawej albo lewej stronie. Zawsze tak, aby nawet nie wstając z krzesła, łatwo było sięgnąć po książki i gadżety. Uczeń może też na półkach eksponować ulubione dekoracje. Wtedy taki kącik do nauki będzie bardziej przyjazny i swojski. Bałagan na biurku odciąga uwagę od nauki. Półki i szuflady pomagają utrzymać porządek. Oczywiście dziecko trzeba nauczyć systematycznego sprzątania i egzekwować to.

Jak urządzić miejsce do nauki: lampka

Zarówno jej ramię, jak też klosz powinny być ruchome. Ułatwia to ustawienie strumienia światła, aby dobrze oświetlało książkę, zeszyt lub monitor. Pracy sprzyja żarówka, dająca zimne światło. Światło o ciepłej barwie uspokaja, ale i nieco usypia.

Jak urządzić miejsce do nauki: komputer

Ustaw go pod biurkiem, ale tak, aby nie przeszkadzał w swobodnym wyciągnięciu nóg. Klawiaturę najlepiej umieścić na wysuwanym blacie. Płaski monitor powinien mieć przekątną minimum 21,5 cala.

Jak urządzić miejsce do nauki: najlepsze kolory

Ponieważ jaskrawe barwy po pewnym czasie mogą powodować rozdrażnienie, to wokół biurka raczej powinny dominować spokojne, jasne kolory (zieleń, błękit, róż, żółty). Jedynie drobne przedmioty (pojemnik na przybory, segregatory) mogą mieć mocne, aktywizujące barwy. One sprawią, że kącik stanie się swojski, zachęcający by w nim przebywać.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

Reklama

Zobacz inne porady:

Jak zorganizować udane przyjęcie?

Jak usunąć plamę z lakieru do paznokci?

Co robić, gdy pralka brudzi ubrania?

Jak usunąć gumę do żucia z butów?