W starych kamienicach i przedwojennych willach garderoba była nieodłączną częścią mieszkania. Potem uznano ją za niepotrzebny zbytek. Na szczęście wraca dziś do łask. Nie każda z nas ma możliwość wygospodarowania oddzielnego pomieszczenia na ubrania, ale warto skorzystać z naszych porad również przy urządzaniu dużej szafy!

Zanim przystąpisz do działania, koniecznie przygotuj dokładny spis (ile masz butów, sukienek, żakietów, okryć wierzchnich, itp.), a potem oblicz ile półek, szuflad i drążków będziesz potrzebować. Jeśli przestrzeń na ubrania jest jedna, wydziel w niej strefy dla poszczególnych domowników. Zobacz nasze porady, jak urządzić garderobę!

Jak urządzić garderobę?

Garderobę zabudowuje się tzw. szafami systemowymi, w których przewidziane jest miejsce na każdą najdrobniejszą część stroju. Sięgają one do sufitu, a ilość szuflad, półek, odległości między nimi, wysokość, na jakiej zawieszone są drążki dopasowuje się do potrzeb i wymiarów konkretnej osoby. To dość standardowe rozwiązanie, my proponujemy jednak inne pomysły!

Szafy systemowe to spory wydatek, sięgający nawet kilku tysięcy złotych. Tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie metalowych stelaży do garderoby czy piwnicy (od 100 zł). Wnętrze pomieszczenia najlepiej wykleić tapetą. Ważne jest wygodne oświetlenie, np. reflektorki, które umożliwiają regulowanie snopem światła i kierowanie go w wybranym kierunku oraz dobra wentylacja. Najwygodniejsze są szafy o głębokości 60 cm. Odległości między półkami trzeba dostosować do wielkości odzieży: 50 cm na swetry i koszule (w tej przestrzeni zmieści się 15 złożonych sztuk), około 170 cm na wiszące sukienki i płaszcze, ok. 95 cm na bluzki koszulowe. Na najwyższych półkach umieść rzeczy rzadko używane, po które sięgasz nie częściej niż raz w miesiącu. To także dobre miejsce na odzież sezonową. Latem ułożysz na nich ciepłe swetry, a zimą cienkie sukienki i bluzki. Wszystkie krótkie ubrania powieś z jednej strony, zaś długie z drugiej. Pod krótką odzieżą zyskasz dodatkowe miejsce, np. na buty lub torebki. Duża szafa pełni podobną rolę co garderoba. Do jej rozplanowania zastosuj więc takie same zasady, tylko w mikroskali. Najlepiej zamówić ją na wymiar, wtedy da się uwzględnić potrzeby wszystkich użytkowników. W wysokiej szafie warto mieć dwa drążki: górny zawieszony na wysokości 250-260 cm, zaś dolny o około 100 cm niżej. Długość drążków nie powinna przekraczać 120 cm (dłuższe mogą się wyginać pod ciężarem ubrań). Dobrym rozwiązaniem są także pantografy - ruchome drążki, które można podnosić i opuszczać. System wysuwanych koszy jest bardzo praktyczny. Świetnie przechowuje się w nich, np. bieliznę, rajstopy, apaszki, rękawiczki, paski, itp. Posegreguj ubrania. Spódnice powieś z jednej strony, a spodnie z drugiej. Potem ułóż je kolorami (łatwiej odnajdziesz właściwą część garderoby). Dobierz odpowiedni rozmiar wieszaków, by ubrania się nie deformowały. Ustawione pod kątem półeczki mieszczą więcej par butów niż poziome i są wygodniejsze w obsłudze. Do par, które rzadziej nosisz włóż prawidła lub wypychaj noski kawałkami gazet.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń z "Poradnika domowego"

