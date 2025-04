Przesuszanie roślin to wbrew pozorom problem nie tylko początkujących ogrodników. Dłuższy wyjazd, choroba czy natłok obowiązków mogą sprawić, że nawet najbardziej zadbane rośliny podupadną na zdrowiu przez niedobór wody. Jak uratować usychające rośliny?

O ile na nadmiar wody w doniczce jest tylko jedno lekarstwo: pilnować, by nie przelewać roślin, tak zwiędłe lub już prawie całkowicie uschnięte kwiaty da się jeszcze przywrócić do życia. Wykorzystaj te sposoby, a uratujesz je oraz swój portfel.

Przygotuj imitację szklarni

Niektóre gatunki, aby móc odżyć, będą potrzebować warunków szklarniowych. Aby zapewnić roślinie odpowiedni poziom wilgotności powietrza, wcale nie będziesz potrzebować specjalistycznego sprzętu. Wystarczy, że szczelnie przykryjesz roślinę foliową torbą.

Ciepło i wilgoć sprawią, że lepiej będzie się rozwijać. Ta metoda sprawia, że warzywa kiełkują szybciej, ale sprawdzi się też w przypadku dorosłych roślin.

Przesadź do innej doniczki

Zmiana ziemi i nieco większa doniczka sprawi, że roślina na chwile przestanie rosnąć, ale wzmocni swój system korzeniowy. W rezultacie będzie rosnąć jeszcze zdrowsza i silniejsza. Pamiętaj jednak, by do przesadzenia wybrać doniczkę maksymalnie 2-3 centymetry większą. W przeciwnym razie kwiat może doznać szoku.

Dostarcz roślinie nawóz

Wielu właścicieli roślin zapomina o tym, że nawozi się nie tylko warzywa i owoce - kwiaty doniczkowe także potrzebują dodatkowego odżywienia. Aby uratować uschniętą roślinę, dostarczenie jej składników odżywczych będzie konieczne.

Możesz kupić gotowy nawóz przeznaczony do konkretnych gatunków roślin lub zrobić go sama w domu. Nawóz ze skórki awokado, skórki banana czy batata działa równie skutecznie, a przy okazji sprawia, że nie marnujesz nawet obierek.

Nie podlewaj zbyt obficie

Nadmiar wody jest równie (albo i nawet jeszcze bardziej) zgubny dla roślin doniczkowej, co jej brak. Zbyt mokra ziemia sprawi, że podłoże nie będzie odpowiednio przepuszczalne, co doprowadzi do gnicia korzeni. Tego niestety nie da się uniknąć, a uratować gnijącą roślinę jest bardzo trudno.

Podlewaj uschniętą roślinę w dokładnie takiej samej ilości, co wcześniej.

Przestaw roślinkę dalej od grzejników

Gorące i suche powietrze obok kaloryferów sprawia, że podłoże rośliny schnie jeszcze szybciej. Znacznie lepiej więc odstawić ją w nieco dalszy kąt. Pamiętaj jednak, by mimo to wziąć pod uwagę wymagania roślin co do stanowiska. Skrzydłokwiat nie poradzi sobie w ostrym słońcu, a eszewerie w cieniu zaczną wyciągać się do światła.

