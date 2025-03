Sfilcowany sweter po praniu nadaje się tylko do wyrzucenia? To nieprawda. Możesz spróbować go uratować, np. mocząc w amoniaku.

Skurczony, sfilcowany po praniu sweter można spróbować odratować, stosując jeden z domowych sposobów. Pamiętaj jednak, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Zawsze pierz swoje swetry zgodnie z oznaczeniami na metce i susz na płasko lub na wieszaku, aby ubranie nie straciło fasonu.

Jak uratować sfilcowany sweter z wełny?

Swetry z wełny są narażone na filcowanie, szczególnie jeśli były prane w zbyt wysokiej temperaturze lub poddane intensywnemu tarciu. Aby uratować sfilcowany sweter, możesz spróbować zastosować domowe metody. Przede wszystkim zawsze wybieraj łagodne detergenty oraz delikatne programy prania. Zawsze też sprawdzaj, czy dany materiał można włożyć do pralki.

Po wypraniu zawsze lekko naciągnij materiał i susz na płasko. Wełny nie powinno się suszyć na wieszaku, ponieważ może stracić swój kształt.

Jeśli chcesz uratować sfilcowany sweter, pomocne będzie namaczanie w roztworze gliceryny lub octu (o tym niżej).

Jak uratować sfilcowany sweter z kaszmiru?

Kaszmir to wyjątkowo delikatna i luksusowa tkanina, która wymaga szczególnej uwagi. Jeśli sweter z kaszmiru uległ sfilcowaniu, musisz być bardzo ostrożna. Taki sweter bardzo łatwo zniszczyć podczas prób reanimacji.

Możesz spróbować namaczania tkaniny w w chłodnej wodzie z odżywką do włosów - dodaj niewielką ilość odżywki do miski z wodą, aby zmiękczyć włókna kaszmiru i ułatwić ich rozciąganie. W przypadku kaszmiru unikaj mocnego tarcia i wykręcania. Zawsze susz taki sweter na płasko, a tuż po wypraniu delikatnie ugniataj i masuj tkaninę, aby rozbić włókna.

Jak uratować sfilcowany sweter: kąpiel mleczna

Wymoczenie swetra w mleku może pomóc odzyskać jego fakturę, kształt oraz pierwotną puszystość. Najpierw wymocz sweter w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu (najlepiej takiego dla niemowląt) przez 20 minut. W tym czasie często ugniataj sweter, ale nie trzyj jedną stroną o drugą.

Następnie umieść sweter w misce z ciepłą wodą wymieszaną z mlekiem – zastosuj proporcję pół szklanki mleka na każdy litr wody. Sweter pozostaw w mleku na ok. 3 godziny. Po tym czasie porządnie go wypłucz w samej wodzie i odciśnij wodę.

Rozłóż sweter na suszarce i susz go w takiej pozycji. Od czasu do czasu nieco rozciągaj sweter, by pomóc mu wrócić do rozmiaru sprzed niefortunnego prania.

Soda na sfilcowany sweter

Soda oczyszczona ma właściwości zmiękczające, dzięki czemu sprawdza się nie tylko do czyszczenia, ale też pielęgnacji tkanin. W przypadku sfilcowanego swetra może pomóc w rozprostowaniu splątanych włókien wełny, co częściowo przywraca ich pierwotną miękkość i kształt czy rozmiar.

W ciepłej wodzie rozpuść 2-3 łyżki sody. Pamiętaj, aby woda nie była za gorąca, bo to może zneutralizować działanie sody. Włóż sweter do roztworu i delikatnie ugniataj go rękoma, aby soda wniknęła w tkaninę. Po wyjęciu z wody ostrożnie rozciągaj sweter w miejscach, gdzie najbardziej się skurczył. Rób to powoli, aby nie uszkodzić włókien.

Na koniec wypłucz sweter dokładnie w chłodnej wodzie, odciśnij i wysusz na płasko.

fot. Jak uratować sfilcowany sweter/Adobe Stock, Алина Бузунова

Płukanka fasolowa na sfilcowany sweter

Możesz też zastosować płukankę fasolową. Brzmi dość dziwnie, ale to skuteczny sposób na rozciągnięcie sfilcowanej tkaniny. Fasolę zalej wodą i pozostaw na noc. Kolejnego dnia zlej płyn i wymieszaj z niewielką ilością wody. W takim roztworze mocz sweter przez około 4 godziny.

Lekko ugniataj sfilcowany sweter, następnie kilka razy wypłucz w czystej wodzie. Do ostatniego płukania dodaj odrobinę gliceryny. Sweter susz na płasko.

Amoniak na sfilcowany sweter

Amoniak to zasada, która pomaga rozluźnić skręcone i zbite włókna wełny. Ułatwia on także wnikanie wody i innych składników w strukturę tkaniny. On również może ci pomóc uratować sfilcowany sweter.

W misce lub dużym pojemniku wlej około 5 litrów gorącej (ale nie wrzącej) wody. Dodaj 1–2 łyżki amoniaku. Pamiętaj, aby nie przekraczać tej ilości, gdyż zbyt wysokie stężenie może uszkodzić włókna.

Jeśli chcesz dodatkowo zmiękczyć włókna, możesz dodać także łyżeczkę delikatnego płynu do prania wełny lub kilka kropel gliceryny.

Włóż sfilcowany sweter do przygotowanego roztworu. Upewnij się, że cały materiał jest zanurzony. Pozostaw sweter w wodzie na około 20-30 minut. W trakcie namaczania delikatnie ugniataj go rękoma, aby roztwór równomiernie działał na włókna.

Następnie wypłucz dokładnie sweter chłodną wodą, a następnie odciśnij i delikatnie rozciągnij materiał, a następnie susz na płasko.

Amoniak ma intensywny zapach, dlatego zawsze wykonuj zabieg w dobrze wentylowanym pomieszczeniu lub na świeżym powietrzu.

Ocet na sfilcowany sweter

Ocet to kwas o właściwościach zmiękczających, który działa na włókna wełny, rozluźniając je i przywracając im elastyczność. Pomaga także zneutralizować resztki detergentów, które czasem mogą przyczynić się do filcowania delikatnych tkanin. Dodatkowo ocet chroni kolor tkanin, dlatego jest bezpiecznym rozwiązaniem także dla tych bardziej barwionych swetrów.

Aby przygotować octowy roztwór, wymieszaj szklankę octu spirytusowego z ok. 5 litrami letniej wody. Nie powinna być za ciepła. Następnie zamocz dokładnie ubranie w takim roztworze, delikatnie ugniatając, aby wprowadzić ocet w tkaninę.

Pozostaw na ok. 30 minut, a potem spłucz chłodną wodą i wysusz na płasko, lekko rozciągając wcześniej sweter. Możesz także dodać 1/4 szklanki octu do prania wełnianych ubrań, aby od razu zapobiec filcowaniu i zmiękczyć materiał.

Prasowanie sfilcowanego swetra parą

Prasowanie parowe to delikatna metoda, która może pomóc w przywróceniu pierwotnego wyglądu sfilcowanego swetra. Para działa na włókna tkaniny, rozluźniając je i ułatwiając ich delikatne rozciąganie. Ta metoda jest szczególnie skuteczna w przypadku swetrów wełnianych lub wykonanych z delikatnych materiałów, które źle reagują na tradycyjne prasowanie na sucho.

Para wodna, działając w wysokiej temperaturze, zmiękcza włókna, co umożliwia ich subtelne rozciągnięcie i przywrócenie miękkości. Dzięki temu sweter odzyskuje elastyczność, a zbijanie się włókien zostaje zredukowane.

Jak uratować sfilcowany sweter: gliceryna

Gliceryna ma właściwości nawilżające i zmiękczające, dzięki czemu działa korzystnie na zbite włókna wełny. Wnikając w strukturę materiału, pomaga je rozluźnić, ułatwiając przywrócenie elastyczności i miękkości tkaniny. Co więcej, gliceryna jest delikatna, dlatego bez obaw można stosować ją do pielęgnacji bardzo delikatne tkaniny, np. wełny.

Do miski lub wanny wlej ok. 5 litrów wody, a następnie wymieszaj 2-3 łyżki gliceryny (dostaniesz ją łatwo w aptece). Włóż sweter do roztworu, upewniając się, że cały materiał jest zanurzony. Delikatnie ugniataj przez kilka minut, a następnie zostaw na ok. pół godziny.

Po tym czasie spłucz całość chłodną wodą, odciśnij i postępuj jak w pozostałych przypadkach - rozciągnij delikatnie sweter w rękach i susz na płasko.

Puchowe kurtki to jeden z najbardziej cenionych elementów zimowej garderoby, ale są też wyjątkowo wymagające w pielęgnacji. Jeśli po samodzielnym praniu Twoja kurtka straciła objętość, puch zbrylił się w kępki, a efekt jest daleki od oczekiwanego, nie martw się - istnieją skuteczne sposoby, aby ją uratować.

Pranie kurtki puchowej w pralni to niemniej jednak najlepszy pomysł - w ten sposób pierze zostanie dokładnie rozbite.

Jeśli kurtka po pierwszym praniu wygląda na sfilcowaną, warto jeszcze raz ją wyprać, aby odpowiednio przygotować puch do rozbicia. Wybierz delikatny detergent przeznaczony do prania odzieży puchowej - pomoże on w utrzymaniu naturalnych właściwości izolacyjnych puchu.

Włóż kurtkę do pralki razem z 2-3 czystymi piłeczkami tenisowymi, a następnie ustaw delikatny program i maksymalnie 30 stopni. Obroty ustaw maksymalnie na 600-800 obrotów. Piłeczki w trakcie prania będą uderzać o kurtkę, pomagając w rozbijaniu zbitego puchu.

Najlepszy efekt osiągniesz, susząc kurtkę w suszarce bębnowej na niskiej temperaturze, nadal używając piłeczek tenisowych. Obracanie się kurtki w bębnie i uderzenia piłeczek zapobiegną ponownemu zbrylaniu się puchu.

Jeśli nie masz suszarki bębnowej, rozłóż kurtkę płasko na ręczniku i regularnie ją obracaj.

Co kilka godzin ręcznie rozbijaj zbite miejsca, delikatnie ugniatając puch palcami, aby przywrócić mu objętość. Proces ten może potrwać nawet kilkanaście godzin, ale cierpliwość jest tutaj niezwykle ważna.

fot. Jak uratować sfilcowaną puchową kurtkę/Adobe Stock, New Africa

Artykuł został pierwotnie opublikowany 26.01.2011.

