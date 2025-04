Potrawka z mięsa wołowego

Jeżeli robisz potrawkę z mięsa wołowego i dodasz za dużo soli to możesz ją uratować równoważąc smak cukrem. Dodaj jedną łyżeczkę cukru a wchłonie ona nadmiar soli. Dobrym pomysłem jest też zastosowanie miodu.

Zbyt czosnkowe?

Gdybyś jednak dodała do zupy zbyt dużo czosnku wówczas utracony smak przywróci pietruszka. Do woreczka z gazy albo zaparzacza do herbaty włóż suszoną lub świeżą pietruszkę, przez około 5 minut trzymaj ją w garnku z zupą. Pietruszka wchłonie nadmiar smaku i aromatu czosnkowego.

Pozbądź się nadmiaru tłuszczu

Gotując potrawę na obiad, np. zupę, sos czy gulasz na wierzchu potrawy często pojawiają się tłuste plamy. Możesz zebrać je po prostu łyżką albo zastosować jeden z trzech nowatorskich pomysłów.

Pierwszym z nich jest zastosowanie liści sałaty.

Na potrawie w garnku połóż liść sałaty, który wchłonie tłuszcz. Jeżeli widzisz taką potrzebę powtórz tę czynność kilkakrotnie.

Innym sposobem pozbycia się tłuszczu jest użycie 2-3 kostek lodu.

Włóż je do garnka, a po chwili grudki tłuszczu przykleją się do nich. Pamiętaj jednak, by wyjąć kostki lodu zanim się roztopią.

Trzecim sposobem na zlikwidowanie nadmiaru tłuszczu z potrawy jest zastosowanie białka jajka.

Wlej je na kilka minut do garnka, gotując się wchłonie tłuszcz. Następnie wyjmij ścięte białko za pomocą łyżki cedzakowej.

Jak uratować pęknięte jajko

Gdy gotujesz jajko i zauważysz, że pękła skorupka, aby zapobiec wyciekaniu białka ze skorupki wlej do wody 1 łyżeczkę octu.

Ocet spowoduje, że białko się zetnie i nie będzie dalej wyciekało do wody.

Jak dodać smaku pomidorom

Aby poprawić smak pomidorów kupowanych w markecie poza sezonem skrop ich plasterki octem ryżowym. Znacznie poprawi to smak pomidorów kupowanych zimą.