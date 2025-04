Historia chryzantem jest bardzo stara. Pierwsze wzmianki o tych kwiatach pochodzą z 500 r. p.n.e. Prawdopodobnie wyhodowano je w Chinach.

Mimo, że w państwie tym obowiązywał zakaz wywozu sadzonek przemycono je do Korei, a potem do Japonii. Do Europy sprowadzili chryzantemy Holendrzy w XVII wieku, ale spopularyzowali Francuzi, którzy założyli w XIX w. wielką plantację.

Do ogrodu oraz doniczek

Chryzantemy możemy podzielić na bylinowe, które zimują w gruncie i jednoroczne, nieodporne na mróz. W naszym klimacie tylko nieliczne odmiany potrafią przetrzymać zimę. Bylinowe kwitną już od połowy sierpnia do późnej jesieni. Kwiaty dobrze znoszą przymrozki. Niszczy je dopiero temperatura -5 stopni.

Wymagają bardzo żyznej, próchniczej i przepuszczalnej ziemi ponieważ mają bardzo płytki system korzeniowy, a rozbudowaną część nadziemną.

ponieważ mają bardzo płytki system korzeniowy, a rozbudowaną część nadziemną. W roku poprzedzającym sadzenie roślin warto nawieźć glebę obornikiem i kompostem, a także głęboko przekopać.

Rośliny lubią słoneczne stanowisko. W cieniu gorzej rosną i później zakwitają.

W cieniu gorzej rosną i później zakwitają. Wskazane jest przesadzanie co 3-4 lata na nowe miejsce, aby obficie kwitły i dobrze rosły. Trzeba też pamiętać o regularnym podlewaniu i usuwaniu chwastów.

Odmiany zimotrwałe (np. "Anna Hay", "Clara Curtis", "Duchesse of Edinburgh", "Roseum") nie wymagają okrywania. Późną jesienią, gdy kwiaty przekwitną, usuwamy zaschnięte pędy i przycinamy rośliny do wysokości 10 cm. Dobrze też delikatnie je podlać. Odmiany delikatniejsze warto okryć gałązkami jodły lub liśćmi.

W kryształowym wazonie

Chryzantemy świetnie nadają się do bukietów. Najtrwalsze są odmiany o kwiatostanach pełnych, kulistych i półkulistych oraz niektóre o płatkach igiełkowych.

Najlepiej ścinać je do wazonu, gdy nie są w pełni rozwinięte. Rośliny zerwane za wcześnie lub za późno szybciej więdną.

Rośliny zerwane za wcześnie lub za późno szybciej więdną. Tuż po ścięciu trzeba je wstawić do naczynia z miękką wodą (można ją zagotować, a potem wystudzić).

Należy usunąć liście z dolnej części łodygi, zaś jej koniec ukośnie przyciąć lub naciąć podłużnie na odcinku 5-10 cm. Do wody warto dodać odżywkę przedłużającą trwałość ciętych kwiatów.

Autorka jest dziennikarką "Przyjaciółki"i "Poradnika Domowego"

