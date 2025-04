Oto bli­ski­e ku­zyn­ki ana­na­sa. Są piękne i efektowne. Poznajcie bromelie! Jak je pielęgnować, by cie­szy­ły pięknym wyglądem?

Wytrzymałe bromelie

Bro­me­lie do­ni­czkowe za­zwy­czaj two­rzą kę­py lub ro­ze­ty dłu­gich wą­skich li­ści. Czę­sto są one sztyw­ne i kłu­ją­ce, choć by­wa­ją też liście po­dob­ne do de­li­kat­nych traw.

Rośliny nie osią­ga­ją du­żych roz­mia­rów (wy­so­kość do ok. 1/2 m), ale mo­gą się sze­ro­ko roz­kła­dać na bo­ki. War­to wiedzieć, że nie­któ­re bro­me­lie ma­ją ostre, kol­cza­ste brze­gi (neo­regelia, ana­nas, bil­ber­gia).

Daw­niej ho­do­wa­no głów­nie bil­ber­gię, okre­śla­ną że­laz­ną ro­śli­ną, bo po­tra­fi dłu­go prze­trwać bez słoń­ca i wo­dy. A że nad­mier­nie to wy­ko­rzy­sty­wa­no, za­czę­ła się po­wszech­nie ko­ja­rzyć z za­bie­dzo­ny­mi oka­za­mi w szko­łach i biu­rach. Czas odczarować to myślenie!

Jak pielęgnować bromelię?

W naturalnych warunkach wię­kszość ana­na­so­wa­tych po­ra­sta ko­na­ry drzew tro­pi­kal­nych. Od­ży­wia­ją się tym, co zgro­ma­dzi się w ich lej­kach utwo­rzo­nych z na­sad li­ści.

W środ­ku ro­ze­ty po­wsta­je re­zer­wu­ar wo­dy, do któ­re­go wpa­da­ją szcząt­ki ro­ślin, zwie­rząt i pył na­wie­wa­ny przez wiatr. Ten ro­dzaj "zu­py" ro­śli­ny wchła­nia­ją po­przez spe­cjal­ne wło­ski znaj­du­ją­ce się na li­ściach. Jed­ne bro­me­lie po­trze­bu­ją słoń­ca i po­tra­fią prze­trwać w su­chym po­wie­trzu, in­ne wymagają wil­goci i pół­cie­nia.

Spo­sób pie­lę­gna­cji za­le­ży więc od danego ga­tun­ku. Nie­ste­ty, w skle­pach bro­me­lie czę­sto nie ma­ją ety­kie­tek z na­zwą, a roz­poz­na­nie ich wcale nie jest pro­ste. Nawet sio­strza­ne ga­tun­ki by­wa­ją bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne, a z dru­giej stro­ny po­dob­ne oka­zy mo­gą na­le­żeć do róż­nych ro­dza­jów.

O wy­ma­ga­niach ro­śli­ny mo­że świadczyć jej wy­gląd. Ży­wa zie­leń i de­li­kat­na skór­ka li­ści wska­zu­ją na brak od­por­no­ści na su­szę, co wią­że się zwy­kle z to­le­ran­cją na za­cie­nie­nie. Z kolei sza­ry na­lot na liściach i skó­rza­sta gru­ba skór­ka su­ge­ru­ją osz­częd­ne gos­po­da­ro­wa­nie wo­dą i od­por­ność na sil­ne promienie słoń­ca.

Bromelie lubią ciep­ło (ok. 18°C) przez ca­ły rok. Zi­mą należy ostrożnie wie­trzyć po­kój, w któ­rym sto­ją. Naj­bar­dziej to­le­ran­cyj­na jest bil­ber­gia, któ­ra mo­że wy­trzy­mać tem­pe­ra­tu­rę 2°C.

Zi­mą należy ostrożnie wie­trzyć po­kój, w któ­rym sto­ją. Naj­bar­dziej to­le­ran­cyj­na jest bil­ber­gia, któ­ra mo­że wy­trzy­mać tem­pe­ra­tu­rę 2°C. Bro­me­lie trzeba spryskiwać letnią miękką wodą. W ten sposób na­wil­ża się li­ście i tor­f (kwia­ty nie lu­bią zra­sza­nia). Gdy jest go­rą­co, war­to też wle­wać wo­dę do środ­ka ro­ze­ty. Ale uwa­ga! Jeśli tem­pe­ra­tu­ra jest ni­ska, pa­ru­ją­ca wo­da nad­mier­nie och­ła­dza li­ście – wówczas mogą gnić i roślina ginie.

W ten sposób na­wil­ża się li­ście i tor­f (kwia­ty nie lu­bią zra­sza­nia). Gdy jest go­rą­co, war­to też wle­wać wo­dę do środ­ka ro­ze­ty. Ale uwa­ga! Jeśli tem­pe­ra­tu­ra jest ni­ska, pa­ru­ją­ca wo­da nad­mier­nie och­ła­dza li­ście – wówczas mogą gnić i roślina ginie. Bro­me­lie nie zno­szą prze­na­wo­że­nia. Wiosną wy­star­czy spry­skać pod­ło­że roz­two­rem na­wo­zu dla kak­tu­sów.

Wiosną wy­star­czy spry­skać pod­ło­że roz­two­rem na­wo­zu dla kak­tu­sów. Odmiany bromelii o ży­wo­zie­lo­nych li­ściach nie lubią sil­nego słoń­ca. Postaw je na wschod­nim lub za­chod­nim ok­nie. Fri­zea mo­że stać tak­że przy pół­noc­nym. Na po­łud­nio­wym pa­ra­pe­cie do­brze się bę­dzie czu­ła bil­ber­gia i echmea.

Kwitnienie bromelii

Do sprze­da­ży bro­me­lie tra­fia­ją w po­cząt­ko­wej fa­zie kwit­nie­nia. Wów­czas wnę­trze ro­zet przy­bie­ra ja­skra­we bar­wy al­bo two­rzy się kwia­to­stan przy­po­mi­na­ją­cy kan­de­labr lub kłos.

Wła­ści­we kwia­ty na krót­ko wy­chy­la­ją się spo­mię­dzy okry­wa­ją­cych je przy­kwiat­ków (bar­wnych list­ków kwia­to­sta­no­wych), a u nie­któ­rych ga­tun­ków są nie­mal nie­za­u­wa­żal­ne. Kwia­to­stan bę­dzie cieszył swo­ją uro­dą przez mie­sią­ce. Gdy ozdob­ny pęd za­czy­na za­sy­chać, trze­ba go wy­ciąć.

Ro­ze­ta tak­że za­mie­ra. Pro­ces na­stę­pu­je po­wo­li, wo­kół ro­ze­ty wyrastają odro­sty. Gdy osią­gną po­ło­wę wiel­ko­ści ro­śli­ny ma­tecz­nej, war­to je roz­sa­dzić do do­ni­czek, by mia­ły lep­sze wa­run­ki.

Na podstawie artykułu Magdy Narkiewicz z "Poradnika domowego"

