Chcesz się sprawdzić sama przed sobą i zaimponować mężczyźnie, którego kochasz, to oczywiste, że towarzyszące Ci emocje mogą spowodować, że popełnisz drobne błędy. Jeśli natomiast się z nimi zapoznasz, będziesz miała szansę ich uniknąć.

Reklama

Pranie

Bielizna, szczególnie biała wymaga niskich temperatur prania i delikatnych środków piorących – dlatego nie mieszaj jej z innymi częściami garderoby.

Przestrzegaj instrukcji na metkach. Nie zawyżaj temperatury prania.

Nie dopuść do sytuacji nagromadzenia ubrań i rzeczy do uprasowania – raz w tygodniu zarezerwuj czas na prasowanie – chyba, że wolisz prasować rzeczy na bieżąco, jednak wtedy będziesz musiała rozkładać deskę do prasowania i sięgać po żelazko kilka razy w tygodniu – a to przecież wymaga kilku minut za każdym razem.

Nie dopuść do przesuszenia rzeczy - będzie Ci trudniej je uprasować.

Zadbaj o to, by uprasowane rzeczy nie gniotły się w szafie.

Opracuj kilka zestawów ubrań na różne okazje.

Gotowanie

Nie używaj wszystkich przypraw jakie masz w kuchni – bazuj na sprawdzonych mieszankach.

Eksperymentuj w kuchni, ale tylko wtedy, gdy masz na to czas – zakup książki kucharskie o wiele mówiących tytułach: gotowanie dla dwojga, kuchnia dla zapracowanych, szybkie i zdrowe obiady.

Oglądaj programy kulinarne i w nich szukaj inspiracji.

Kiedy gotujesz – nie rób dziesięciu rzeczy na raz – możesz doprowadzić do przypalenia potrawy lub jej wykipienia. Gotuj tak, by na drugi dzień zostało choć jedno danie.

Sprzątanie

Sprzątaj regularnie, byś nie musiała szorować wanny czy sedesu.

Rzeczy odkładaj na miejsce – by ich nie szukać i by nie robić zbędnego bałaganu.

Zakupy

Reklama

Naucz się kupować to co oboje lubicie – nie kupuj zbyt dużo jedzenia jeśli nie masz go gdzie przechować.