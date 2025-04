Jak poradzić sobie z zatkanym odpływem? Co robić, gdy woda przestanie spływać, a zapach stanie się mało przyjemny? Oczywiście, możesz skorzystać z gotowych środków do udrażniania odpływu. Nie są one jednak tanie, a do tego mało ekologiczne. Z problemem w prosty sposób poradzisz sobie jednak dzięki domowej metodzie. Jest łatwa, tania, a potrzebne środki z pewnością znajdują się w twojej kuchni!

Jak domowym sposobem udrożnić odpływ?

Przygotuj ocet i sodę oczyszczoną.

Wsyp do rury odpływowej 3/4 szklanki sody.

Następnie wlej 1/2 szklanki octu i po chwili zakryj odpływ korkiem. Uważaj, wszystko będzie mocno się pienić!

Pozostaw tak zasypaną rurę na 30 minut.

Po upływie wyznaczonego czasu, wyciągnij korek i zalej odpływ gorącą wodą z kranu lub wrzątkiem z czajnika.

