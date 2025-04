Święconka, która jest kolorowo ozdobiona, cieszy oko i jest dumą pani domu. W Wielką Sobotę zanosi się ją do kościoła na święcenie pokarmów, dlatego warto ozdobić ją praktycznie, solidnie oraz osłonić przed ewentualnym wiatrem czy deszczem. Lepiej przewidzieć różne scenariusze, by koszyczek wielkanocny, jak i pokarmy w środku, były bezpiecznie przetransportowane.

Reklama

Spis treści:

Odświętnie udekorowany koszyczek wielkanocny powinien być barwny, kolorowy, wyścielony serwetką lub chustą oraz ew. opaską na gumce, która go okala. Kolor koszyczka jest dowolny - nowoczesne wiklinowe koszyczki mają jasnobeżowe kolory naturalnej wikliny lub są bielone, co estetycznie komponuje się z białą koronką i stanowią neutralne, doskonałe tło do barwnych ozdób i dodatków.

Białe, ażurowe i koronkowe serwety są często w rodzinach od pokoleń, ale śmiało można zastąpić je barwnym rękodziełem w wielkanocne motywy. Święconki nie obejmuje dress code - koszyczek wielkanocny może być także biały, żółty, a nawet zielony - takie też często można zobaczyć w rękach najmłodszych - dzieci uwielbiają ozdabiać koszyczki wielkanocne i zazwyczaj pragną eksplozji kolorów, co nie jest żadnym faux pas.

Kolory mają swoje symboliczne znaczenie np. w przypadku palmy wielkanocnej, ale w przypadku dekorowania koszyczka wielkanocnego, warto wystrzegać się nadmiaru czerni, czerwieni i stawiać na jasne, radosne barwy.

Jeśli chcesz utrzymać stonowaną, minimalistyczną kolorystykę święconki, to postaw jedynie na akcenty: sprawdzą się wstążki w kolorach białym, żółtym, zielonym na tle białego lub naturalnie beżowego koszyka, wpleć je naprzemiennie między wiklinowe witki lub uformuj kokardy w miejscach, w których uchwyt łączy się z koszem.

fot. Jak ozdobić koszyk wielkanocny/Adobe Stock, Alfazet Chronicles

Tradycyjną święconkę można wzbogacić o różne elementy - te wewnątrz koszyka, jak i na zewnątrz święconki. Prócz pokarmów (sprawdź, co trzeba włożyć do święconki), np. o czekoladowe słodkości dla dzieci w kształcie zajączka baranka czy jajek. Często możesz spotkać się z ozdabianiem koszyczka żółtymi kurczaczkami czy szarymi zajączkami. Naturalne elementy zdobiące koszyk wielkanocny to:

gałązki bukszpanu,

gałązki cisu,

kwiaty forsycji,

bazie,

mimoza,

inne kwiaty, jeśli już kwitną, np. bez.

Najlepiej umieścić w koszyczku elementy nawiązujące do wiosny i odrodzenia: hiacynty, szafirki czy prymulki. Koszyk powinien wyglądać estetycznie, nie należy przesadzać z nadmierną liczbą ozdób. Ekologiczną ozdobą może być nawet lniana ściereczka, którą okryjesz koszyk wielkanocny, ozdoby wykonane z masy solnej czy papieru.

Idealnym rozwiązaniem będzie kilka gałązek bukszpanu i bazi, a także elegancka serwetka. Możesz dodać także dekoracyjne kokardki na rączce koszyka, a na serwetce położyć lub przypiąć niewielką, świeżo ściętą prymulkę.

fot. Jak udekorować koszyk wielkanocny/Adobe Stock, sonyachny

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 11.03.2021.

Reklama

Czytaj także: Jak wygląda Wielkanoc w innych krajachWielkanocne pisanki ombre, wełniane i inneJak zrobić stroik wielkanocny