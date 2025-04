Jak suszyć kwiaty hibiskusa, aby były nie tylko piękną dekoracją, ale także aromatycznym składnikiem herbat? To całkiem proste i nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu. Zasuszone kwiaty hibiskusa można wykorzystać na wiele sposobów.

Suszenie hibiskusa jest łatwe i nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi. To, co jest szczególnie ważne, to odpowiedni termin i sposób zbierania kwiatów. Warto także pamiętać, że kwiatów hibiskusa nie można suszyć na słońcu! Doprowadzi to nie tylko do utraty koloru, ale także niektórych właściwości.

Jak suszyć kwiaty hibiskusa? Najpierw musisz zebrać je tuż po przekwitnięciu. Zrywaj całe kielichy, nie pojedyncze kwiaty czy płatki. Do suszenia potrzebna jest temperatura oscylująca wokół 50 stopni.

Kwiaty hibiskusa można suszyć w piekarniku, w temperaturze 40-45 stopni, najlepiej przy lekko uchylonych drzwiczkach. Możesz także ustawić termoobieg, wówczas kwiaty zasuszą się szybciej i bardziej równomiernie. Nie będzie też ryzyka “przepalenia” kwiatów.

Jeśli nie chcesz wykorzystywać ciepła piekarnika, możesz rozłożyć kwiaty hibiskusa na czystej ściereczce i wynieść na strych. Jest tam odpowiednio ciepło, a dodatkowo bardzo sucho, dlatego hibiskus zasuszy się we właściwy sposób.

fot. Jak suszyć kwiaty hibiskusa/Adobe Stock, sss615

Możliwości jest wiele. Możesz wykorzystać suszone kwiaty hibiskusa do dekoracji mieszkania – wystarczy, że wrzucisz je do miseczki i postawisz na stole lub komodzie. Możesz także udekorować nimi świecznik albo rozsypać na obrusie podczas rodzinnego spotkania czy imprezy ze znajomymi.

Suszone kwiaty hibiskusa dobrze sprawdzają się także jako zapach do szafy albo szuflady, w której trzymasz ręczniki, pościel lub bieliznę. Aby przygotować taki zapach, wystarczy umieścić kwiaty hibiskusa w woreczku (np. prezentowym, do kupienia w sklepach z pasmanterią) i zawiesić go na drążku w szafie lub włożyć do szuflady.

Nie można zapomnieć także o najważniejszym zastosowaniu suszonego hibiskusa – ten kwiat doskonale nadaje się do parzenia aromatycznej herbaty. Kwiaty przechowuj w szczelnym pojemniku i sięgaj zawsze, kiedy tylko chcesz.

fot. Suszone kwiaty hibiskusa/Adobe Stock, sriba3

Skoro mowa o herbacie z hibiskusa, warto wiedzieć, dlaczego warto ją pić. Odmiany jadalne, które świetnie sprawdzają się jako susz na herbatę, to przede wszystkim:

Hibiscus sabdariffa,

Hibiscus rosa sinensis.

Suszone kwiaty hibiskusa można zalewać wrzącą lub bardzo gorącą wodą i parzyć około 8-10 minut. Będą też świetnym dodatkiem do deserów, dżemów lub win.

Kwiaty hibiskusa zawierają spore ilości flawonoidów oraz kwasów organicznych. Dzięki temu mają silne działanie antyoksydacyjne i pomagają zwalczać wolne rodniki. Dodatkowo pomagają obniżać ciśnienie krwi oraz wspierają odporność organizmu.

