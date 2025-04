Końcówka lata to świetny moment, aby poszukać odpowiedzi na pytanie, jak suszyć czosnek. Sceny z domu rodzinnego czy działki u dziadków, gdzie to czosnek wisiał na altance przed domem albo w kuchni, blisko okna, są znane niemal wszystkim - jeśli nie z własnego doświadczenia, to z filmów lub nawet bajek. Jak się zabrać za suszenie czosnku?

Wszystkie te warkocze czosnku, wiszące w kuchni, to właśnie najlepszy sposób na zasuszenie tego warzywa. Najlepiej zbierać czosnek z samego rana i pozwolić mu lekko przeschnąć na słońcu. Zostaw go na ogrodowym stole na kilka godzin.

Po tym czasie bardzo ważne jest dokładne oczyszczenie czosnku z pozostałości ziemi. Dzięki wcześniejszemu podsuszeniu główek, zadanie to nie będzie trudne. Najlepiej wykorzystaj do tego miękką szczoteczkę i wymiataj ziemię bardzo delikatnie ze wszystkich zakamarków.

Następnie zwiąż łodygi sznurkiem lub gumką, a potem powieś w suchym i przewiewnym miejscu. Cały proces suszenia trwa zwykle 6-10 dni. Jeśli chcesz suszyć czosnek w domu, pamiętaj, że może on wydzielać intensywny zapach, dlatego warto na ten czas zostawić otwarte okna. Możesz też przez pierwsze dni suszenia trzymać czosnek na zewnątrz (pod warunkiem że nie ma dużej wilgotności).

Jeśli chcesz suszyć czosnek niedźwiedzi, najlepiej użyj do tego specjalnej suszarki (np. do grzybów), ale możesz także umieścić liście czosnku w piekarniku nagrzanym do ok. 50 stopni i lekko uchylić drzwiczki.

W sezonie grzewczym czosnek można suszyć także na grzejniku – trzeba jednak nastawić się na intensywny zapach w domu. Podobnie, jak w przypadku suszenia grzybów, tak zwana metoda grzejnikowa sprawia, że cała przestrzeń będzie wypełniona intensywnym zapachem czosnku.

Suszony czosnek musi pozostać zielony, dlatego nie susz go zbyt długo. Kiedy liście zżółkną, czosnek straci wszystkie swoje właściwości.

Suszony czosnek możesz zdjąć z wiązanki, odcinając łodygę (ale nie do końca) i przechowywać w przewiewnym pojemniku w suchym miejscu. Może to być piwnica, strych albo po prostu kuchnia. Czosnek nie przepada za lodówką, ale po pierwszym obraniu i wyjęciu ząbka, lepiej go tam umieścić.

Czosnek niedźwiedzi możesz przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku albo woreczku strunowym. Dzięki temu nie straci swojego zapachu ani właściwości.

