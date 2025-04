Suszenie bazylii w domu to bardzo popularna praktyka. Jeśli masz świeże zioła w dużej ilości, część z nich możesz zasuszyć i wykorzystywać do wielu potraw. Jak suszyć bazylię i jak przechowywać suszone zioła, aby nie wietrzały? Na co zwrócić uwagę, jeśli chcesz suszyć świeżą bazylię prosto z ogrodu?

Bazylię doniczkową możesz kupić w sklepie lub posadzić samodzielnie. To wdzięczna roślina, która ładnie się rozrasta. Im częściej ją podcinasz, tym gęstsza będzie się stawać. Kiedy poczujesz, że masz jej za dużo, możesz zdecydować się na suszenie bazylii.

Przed suszeniem należy zbierać bazylię w momencie, kiedy liście nie są jeszcze przerośnięte. Czasem suszenie ziół odbywa się w formie pęczka. W przypadku bazylii ta metoda się nie sprawdzi - lepiej jest suszyć świeżą bazylię w postaci pojedynczych listków, niż całej łodygi.

Metody suszenia bazylii

Suszenie bazylii na słońcu nie jest dobrym pomysłem. Promienie słoneczne mogą sprawić, że zioło straci swój kolor i właściwości. Nie oznacza to jednak, że bazylii nie możesz suszyć na zewnątrz.

Przeciwnie - zostawiona w altanie, pod zadaszeniem przed domem, albo w otwartej szopie, doskonale zasuszy się pod wpływem temperatury i suchego powietrza. Jest to tzw. naturalne suszenie bazylii, bez użycia sztucznego ciepła.

Dobrym sposobem jest także to, aby suszyć liście bazylii na strychu. Tam również panują idealne warunki: jest sucho, ciepło (czasem wręcz parno) i przewiewnie. Czas suszenia zależy od wielu czynników. Czasem wystarczy kilka godzin, innym razem potrzebne będzie kilka dni. Musisz regularnie doglądać suszących się liści.

Suszenie ziół możesz także wykonywać przy pomocy suszarki do grzybów - wystarczy, że liście bazylii ułożysz na poszczególnych piętrach w taki sposób, aby się nadmiernie nie dotykały. Sprawdzi się także piekarnik nastawiony na ok. 40-50 stopni. Bazylię susz na blaszce przy otwartych drzwiczkach. Czas suszenia będzie wówczas wynosił ok. 5 godzin.

Proces zakończony. Jak teraz przechowywać suszone liście bazylii? W zwykłym woreczku, słoiku, a może jeszcze inaczej? Bazylię należy suszyć tak długo, aż nie będzie żadnego "miękkiego" fragmentu. Tylko wtedy możesz mieć pewność, że przełożona do pojemnika nie będzie gniła i zachowa swoje właściwości. Zyskasz także pewność, że proces suszenia ziół przebiegł właściwie.

Liście suszonej bazylii powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętym pojemniku albo słoiku. Wszystkie suszone rośliny należy trzymać z dala od światła słonecznego, wilgoci i nadmiernej temperatury. Dlatego najlepszym miejscem będzie zamknięta szafka lub miejsce w spiżarni.

Do przechowywania suszonych ziół bazylii sprawdzi się także woreczek lub pojemnik próżniowy - po odprowadzeniu powietrza nie będzie ono przyczyniało się do nadmiernego wietrzenia przyprawy.

W kuchni suszoną bazylię warto wykorzystywać do potraw mięsnych, sałatek, dań wegetariańskich oraz kanapek czy imprezowych przekąsek. Świetnie sprawdza się np. na pizzy, w sosach warzywnych, a także jako dodatek do placków i naleśników na słono. Suszona bazylia dodawana do zup, sosów czy sałatek świetnie podkreśli ich smak i doda im włoskiej fantazji.

