Niektóre pomysły na wykorzystanie naturalnych środków podsuwają nam nadal nasze babcie lub znajdujemy je w starych poradnikach dla wzorowych gospodyń domowych. W przed detergentowej epoce powszechne bywało używanie szarego mydła czy boraksu, ale też produktów, jakie każda z nas ma w kuchni – sody oczyszczonej, octu, oleju czy soli. Okazuje się, że to, co było dobre przed wiekiem, z powodzeniem sprawdza się i teraz. Oto kilka pomysłów na wykorzystanie prostych produktów podczas domowych porządków:

Boraks (kupimy go w drogeriach i aptekach) ma wiele zastosowań. Z powodzeniem zastąpi wybielacz do białych tkanin. Wystarczy dodać do prania dwie łyżki boraksu rozpuszczonego w wodzie, a tkaniny odzyskają świeży wygląd.

Sól kuchenna sprawdzi się jako środek do czyszczenia srebra i platerów. Wystarczy miskę wyłożyć folią aluminiową, włożyć do niej srebrne przedmioty i zalać ciepłą, dobrze osoloną wodą (jedna łyżka na litr). Czyszczenie odbywa się samo i trwa zaledwie kilka minut.

Ocet w łatwy sposób pozwoli usunąć kamień z czajnika (rozcieńczony w proporcjach 1;1 wystarczy tylko zagotować), ale też na przykład do wyczyszczenia przypalonej stopy żelazka (wystarczy ją przetrzeć ciepłym octem i będzie jak nowa).

Olej spożywczy (dowolny, ale najlepiej lniany), wystarczy zmieszać pół na pół z octem i tak przygotowanym roztworem raz do roku można wypolerować drewniane meble (nie te na wysoki połysk!). Odzyskają głęboki kolor i satynowy połysk.

Soda oczyszczona w łatwy sposób pomaga usunąć uciążliwe osady z naczyń kuchennych i z zastawy stołowej (na przykład osad z herbaty w ulubionym kubku). Wystarczy przetrzeć nią zabrudzoną powierzchnię.

Istnieje również wiele pomysłów na to, jak sporządzać bardziej skomplikowane domowe środki czystości na bazie naturalnych składników. Jeśli chcemy czyścić duże i mocno zabrudzone powierzchnie w kuchni i w łazience, warto mieć ich spory zapas. Na szczęście o naszych upodobaniach i potrzebach nie zapominają sprawdzone marki, które produkują domową chemię z uwzględnieniem najnowszych ekologicznych trendów. Marka Cillit Bang to sprawdzona jakość działania potwierdzona wieloletnim doświadczeniem, jednak w odsłonie Cillit Bang Naturally Powerful to produkty nie tylko skuteczne, ale również przyjazne dla otoczenia i planety. Zawierają głównie składniki pochodzenia naturalnego. Z tym produktem już nie musimy samodzielnie w domu gromadzić i mieszać wielu składników. Znajdujemy je w jednym, gotowym środku.

Cillit Bang Naturally Powerful

Marka oferuje dwa rodzaje produktów: do czyszczenia powierzchni w kuchni i w łazience.

W kuchni zależy nam na szybkim usunięciu tłuszczu z różnych powierzchni. Dlatego Cillit Bang Naturally Powerful do kuchni zawiera w składzie sodę oczyszczoną, która świetnie sobie z nim radzi. Produkt ma w składzie 100% składników pochodzenia naturalnego. Pachnie naturalną kompozycją z olejków eterycznych z eukaliptusa i igieł sosny.

W łazience problemem jest kamień z wody, osadzający się na armaturze sanitarnej, na szybach i na kafelkach. Cillit Bang Naturally Powerful do łazienki w 100% składa się z komponentów pochodzenia naturalnego i zawiera kwasek cytrynowy, który skutecznie rozpuszcza kamień. Zapach produktu oparty jest na naturalnej kompozycji z olejków eterycznych z mandarynki i limonki.

Jakość eko potwierdzona certyfikatem

Oba warianty Cillit Bang Naturally Powerful posiadają europejskie oznakowanie EU Ecolabel, przyznawane produktom, których cały cykl życia ma jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Oznacza to, że zawierają ograniczoną ilość substancji niebezpiecznych, w mniejszym stopniu wpływają na środowisko wodne oraz testuje się je pod kątem skuteczności czyszczenia. Dodatkowo warto wiedzieć, że butelki produktów, wyposażone w wygodne spryskiwacze, posiadają usuwalną etykietę oraz w całości nadają się do recyklingu.

Ekologiczne sprzątanie nie musi być trudne, długotrwałe ani uciążliwe. Wystarczy mieć pod ręką ekologiczne środki do czyszczenia, których skuteczność często dorównuje silnym detergentom. Dom może być czysty, domownicy zdrowi, a planeta bezpieczna.

Artykuł powstał z udziałem marki Cillit Bang.