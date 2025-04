Pryskający podczas smażenia olej może skutecznie uprzykrzyć życie. Do patelni czasem trudno wtedy się zbliżyć, bo nawet maleńkie kropelki wrzącego tłuszczu potrafią mocno poparzyć. Na ubraniach zostają plamy (wprawdzie mikroskopijne, ale jednak...), a posprzątanie kuchni staje się wyjątkowo żmudnym zajęciem. Czyszczenie tłustych plam na blacie, kuchence, okapie i ścianach nie należy do przyjemności. Na szczęście istnieją wyjątkowo proste triki, dzięki którym możesz sprawić, by olej nie pryskał podczas smażenia!

Reklama

Zadbaj o bezpieczeństwo smażenia!

Co zrobić, by olej nie pryskał w czasie smażenia?

Sposób pierwszy. Przed wlaniem na patelnię oleju, przetrzyj ją ręcznikiem papierowym nasączonym octem. Następnie wlej olej - z pewnością nie będzie pryskał!

Następnie wlej olej - z pewnością nie będzie pryskał! Sposób drugi. Przed wlaniem tłuszczu, nasyp na patelnię odrobinę soli. Potem wylej olej.

Zanim jeszcze zaczniesz smażyć, warto dokładnie osuszyć mięso lub warzywa, które chcesz wrzucić na patelnię. Im bardziej mokry produkt, tym większe prawdopodobieństwo strzelania oleju. Pamiętaj, że wyjątkowo niebezpieczne może być smażenie produktów w głębokim tłuszczu. Używanie wtedy szczypiec pozornie może wydawać się rozsądne, ale tak naprawdę jest mocno ryzykowne - ze szczypiec produkt może się wyślizgnąć, a wtedy masz gwarantowaną istną fontannę wrzącej substancji...

Reklama

Zobacz więcej wideo związanych z domem