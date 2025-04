Nowe blaty i fronty kuchenne zawsze pięknie lśnią. Z czasem jednak tracą swój blask, który niejednokrotnie nie wraca nawet po użyciu środków czyszczących. Wiele z nich ma w sobie składniki, które wręcz sprzyjają matowieniu powierzchni. Samo czyszczenie blatu czy frontu wilgotną szmatką również nie wystarczy, aby całość lśniła jak nowa. Co możesz na to poradzić?

Jak sprawić, by kuchenne blaty i fronty znowu cieszyły oko blaskiem? To bardzo proste! Weź surowego ziemniaka i przekrój go na pół. Pocieraj ziemniakiem powierzchnię, a następnie przetrzyj całość wilgotną szmatką. Przywrócisz szafkom efektowny wygląd!

