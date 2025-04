Oto nasze wskazówki:

Reklama

• Jeśli kupujesz chleb pszenny, zwróć uwagę na skórkę – powinna mieć złocisty kolor. Dobrze, jeśli jest popękana (najlepiej, jeśli tworzy sieć małych rombów).

• Zwróć uwagę na kolor – żytni bochenek nie powinien mieć czekoladowo-rudej barwy, która może świadczyć o dodatku karmelu. Dobry ciemny chleb ma kolor szaro-brązowy. W przypadku chleba pszennego – im jaśniejszy, tym gorzej.

• Zobacz, ile waży bochenek.

Ma to znaczenie szczególnie przy zakupie chleba pełnoziarnistego – im cięższy, tym lepszy. Chleb pszenny, który po wzięciu do ręki waży mniej niż piórko, to wyrób sztucznie nadmuchany.

• Jeżeli masz taką możliwość, zobacz, jak wygląda chleb na przekroju. Miękisz chleba pszennego powinien być równomiernie porowaty, za to miękisz chleba żytniego powinien mieć bardziej zbitą konsystencję (pory powinny być niewielkie, a miękisz wilgotny).

Polecamy: Od czego zależy jakość chleba?

• Sprawdź termin przydatności. Jeśli wynosi kilka dni, to dobrze, tradycyjnie wypiekany chleb bez konserwantów nie powinien leżeć dłużej w chlebaku.

Jeśli wynosi ponad tydzień, albo (o, zgrozo!) miesiąc, grzecznie odłóż chleb na półkę i wybierz inny.

• Dobry chleb jest sprężysty – po zgnieceniu, powinien wracać do poprzedniego kształtu.

• Chleb, który kruszy się przy krojeniu, to chleb kiepskiej jakości.

Pieczywo dietetyczne i zdrowotne?

Pod takimi nazwami, można znaleźć w zasadzie wszystko. Teoretycznie, chleby dietetyczne i zdrowotne, powinny być bochenkami żytnimi, z dodatkiem ziaren albo witamin (np. witaminy D).

Warto jednak przeczytać skład i dowiedzieć się, co rzeczywiście znajduje się w takim pieczywie. Może się okazać, że zawiera szereg polepszaczy i konserwantów.

Zdrowy chleb tostowy? To oksymoron. Do gąbczastego chleba tostowego z miesięcznym terminem przydatności, dodaje się wiele polepszaczy i konserwantów, także tych szkodliwych. Lepiej go unikać.

Reklama

Czytaj także: Jak robić świąteczne zakupy?