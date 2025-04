Plama z korektora na ubraniu jest trudna do usunięcia, ale konkretne środki dobrze sobie z nim radzą.

Reklama

Suchy korektor w pasku usuniesz poprzez namoczenie zabrudzonego ubrania w ciepłej wodzie. Po około 30 minutach wystarczy zeskrobać resztki korektora. Na ubraniu nie powinien pozostać żaden ślad. W przypadku korektora w płynie, do usunięcia go trzeba zastosować silny środek.

Wystarczy kropla korektora na rękawie, by plama szpeciła ubranie przez cały dzień. Zwykłe upranie w pralce nie poradzi sobie z korektorem biurowym, jakiego często używa się w szkole. O tym, że korektor trudno zmyć, można przekonać się choćby po ubrudzeniu nim palców.

Jak usunąć korektor z ubrania: aceton

Często dopiero zmywacz do paznokci pozwala pozbyć się plam z korektora.

Podobnie można postąpić w przypadku korektora na ubraniu. Zmywacz do paznokci, a zwłaszcza kosmetyczny aceton usunie korektor w płynie. Zanim jednak użyjesz acetonu sprawdź, czy nie zepsuje tkaniny. Zrób test w niewidocznym miejscu.

Jak usunąć korektor z ubrania? Wystarczy nanieść aceton (zmywacz do paznokci z acetonem) na szmatkę i przyłożyć do plamy z korektora na kilka sekund. W razie potrzeby powtórz czynność.

Usuwanie plam z korektora szarym mydłem

Dawnym domowym sposobem zmiękczania plam z farb jest szare mydło. Warstwę mydła pozostaw na plamie przez 2 dni, a następnie zeskrob.

Zastosowań mydła w domu jest więcej niż myślisz. Doskonale radzi sobie także ze szkodnikami roślin a nawet... parowaniem lustra.

Usuwanie korektora z ubrania benzyną

Czym usunąć korektor z ubrania, jeśli zdążył utworzyć grubą skorupę? Spróbuj ostrożnie ją zeskrobać ostrym nożem, a pozostałą plamę przemyć benzyną (czasem kilkakrotnie).

Możesz też sporządzić pastę z magnezji (do kupienia w internecie) i rozpuszczalnika. Pastę nałóż na plamę i poczekaj, aż wyschnie. Resztę doczyść szczoteczką. Zabieg można powtórzyć.

Rozpuszczalnik i terpentyna na plamy z korektora

Korektor to w gruncie rzeczy rodzaj farby, więc możesz spróbować usunąć go preparatem podobnym do tego, jakim usuwa się plamy z farb. W zależności od tego, jaki środek znajdziesz na etykiecie, dopasuj do niego rozpuszczalnik. O poradę możesz spytać w sklepie chemicznym lub budowlanym, na dziale z farbami. Każdy rodzaj farby, tej na bazie oleju lub innej, posiada dedykowany rozpuszczalnik.

Nie każdy rozpuszczalnik będzie jednak bezpieczny dla tkaniny, więc jeśli nie jesteś pewna czym usunąć korektor z ubrań, zanieś ubranie do pralni chemicznej.

Jeśli wciąż borykasz się z plamami trudnymi do usunięcia, możesz też zainwestować w profesjonalny środek, który usuwa smołę, gumę czy farby. B123 Solvall Spotter Prochem to mieszanka niechlorowych rozpuszczalników przeznaczonych m.in. do takich plam, jak smoła, guma, farby. Odplamiacz jest jednak drogi (1l kosztuje ponad 100 zł).

Artykuł powstał na podstawie tekstu Małgorzaty Świgoń. Pierwotna treść artykułu została opublikowana 29.04.2018.

Reklama

Zobacz jak usunąć inne plamy:Jak usunąć plamy z rdzy?Jak usunąć plamy z trawy?Jak usunąć plamy ze smaru?Jak usunąć plamy z wosku?Jak usuwać plamy z żywicy?Sposoby na plamy z długopisu