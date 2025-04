Do realizacji naszych propozycji na to, co robić w sylwestra w domu, potrzebujesz wyłącznie własnego towarzystwa, ewentualnie drugiej połówki lub przyjaciółki. Nie namawiamy wcale do organizacji domówki.

Przygotuj sobie pyszną ucztę na sylwestra w domu

Jeżeli zazwyczaj restrykcyjnie przestrzegasz diety, w sylwestra spróbuj o niej zapomnieć. Nawet jeśli spędzasz tę noc wyłącznie we własnym towarzystwie, zafunduj sobie masę pyszności. Przygotuj swoje ulubione danie lub przysmak z dzieciństwa, którego od dawna nie jadłaś. Pozwól sobie na kulinarne grzeszki pod postacią wielkiego pudełka lodów, ogromnej paczki chipsów lub pysznego deseru. Przekąski na sylwestra przyrządź bez liczenia kalorii.

4 pomysły na roladki z tortilli

Polędwiczki w boczku

Mięso na sylwestra - zbiór przepisów

Smażony ser w panierce

Pikantne muffiny

Przepis na krówki domowej roboty

Przekąski z łososia na szybko

Jak zrobić pieczone ziemniaki?

Zafunduj sobie domowy wieczór SPA

Ten wyjątkowy wieczór może stać się dla ciebie porą relaksu! Nawet jeśli nie masz w planach wyjazdu do SPA, możesz sobie zafundować odprężające zabiegi dla urody i lepszego samopoczucia.

To świetna opcja zwłaszcza wtedy, gdy na co dzień brakuje ci czasu na długą kąpiel z dodatkiem olejków eterycznych, dokładny peeling całego ciała czy staranny manicure i pedicure.

Jeśli zazwyczaj wykonujesz wszelkie urodowe zabiegi w pośpiechu, czas przełamać rutynę. Może na sylwestra w domu kupisz sobie wyjątkowy kosmetyk do pielęgnacji lub przetestujesz nową maseczkę?

Zrób sobie sylwestrowy maraton filmowy

Jeśli jesteś kinomaniaczką, może w sylwestra urządzisz sobie niepowtarzalny maraton filmowy? Obejrzyj nowości, których nie miałaś jeszcze czasu zobaczyć, albo sięgnij po swoje ukochane filmy. Sylwester z „Seksem w wielkim mieście” lub „Przyjaciółmi” to świetny plan.

Ta opcja na sylwestra w domu podoba nam się zwłaszcza w połączeniu ze wcześniejszym wieczorem SPA dla urody i przygotowaniem sobie pysznej uczty do podjadania w trakcie seansu.

Spędź sylwestra z dobrą książką

Wolny wieczór jest świetną okazją do nadrobienia wszystkich zaległości w lekturze. Kubek gorącej czekolady, kieliszek wina, a do tego ciepły koc, blask świec i dobra książka, to również ciekawy pomysł na sylwestrową miniimprezę, jeśli jesteś sama w sylwestra.

Urządź wieczór gier planszowych

Jeśli nie jesteś sama w sylwestra, warto wciągnąć towarzysza lub towarzyszkę w wir gier planszowych. Twister, warcaby, chińczyk, monopol i szachy to tylko niektóre z pomysłów. Odrobina zdrowej rywalizacji jeszcze nikomu nie zaszkodziła!

Zrób sobie wieczór planów i wspomnień

Pamiętaj o tym, że Nowy Rok jest jednocześnie początkiem nowego rozdziału w twoim życiu. Nie rozpoczynaj go ze smutną miną! Nastaw się pozytywnie na nadchodzące miesiące. Koniecznie przygotuj sobie jakieś noworoczne postanowienie - a może nawet kilka?

Zaplanuj, czego chciałabyś dokonać w rozpoczynającym się roku. To idealny moment na zaplanowanie ważnych wydarzeń, warto rozpocząć nawet od małych kroków. Zastanów się również nad mijającymi miesiącami, warto powspominać, co miłego się wydarzyło. Obejrzyj zdjęcia, pomyśl o ludziach, których poznałaś. Dzięki temu wprowadzisz się w dobry nastrój.

