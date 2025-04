Fot. Fotolia

Po pierwsze: wybierz prezenty

Wręczanie prezentów jest przyjemne, jednak ich wybór i zakup bywa problematyczny. Co kupić, by trafić w gust obdarowanego, a nasz podarek nie trafił na listę tych nieudanych? Tutaj warto zaczerpnąć informacji u ekspertów. W sieci znajdziemy mnóstwo świątecznych inspiracji i podpowiedzi, jaki prezent ucieszy mamę, żonę czy brata-gadżeciarza. Z ich pomocą stworzymy własną listę zakupów. Ale sam pomysł nie wystarczy, trzeba jeszcze prezenty kupić, tylko kto ma czas na bieganie po sklepach? W takiej sytuacji nieocenione okażą się sklepy internetowe. Bez większego problemu w zaledwie kilkanaście minut zamówimy wszystko, co nas interesuje i pozostanie nam tylko poczekać na kuriera, zapakować prezenty i schować je pod choinką.

Po drugie: zamów choinkę

By poczuć magię Świąt, warto przyozdobić dom. Kiedyś robiło się papierowe łańcuchy i stroiki ze świerku. Dzisiaj brakuje na to czasu, ale za to w sklepach, znajdziemy mnóstwo gotowych, kolorowych ozdób. Oczywiście najważniejsza jest choinka. Wielu z nas marzy o żywym, pachnącym drzewku, przywodzącym na myśl dzieciństwo. Niestety w napiętym grafiku nie każdy znajdzie czas, by odwiedzić punkt sprzedaży, wybrać i później jeszcze przewieźć choinkę do domu.

Okazuje się jednak, że wiele szkółek oferuje drzewka z dostawą do domu, a profesjonalne pracownie florystyczne mogą nawet zająć się ich dekoracją.

Po trzecie: przygotuj wigilię zgodnie ze swoimi możliwościami

Święta to nie tylko tradycyjne 12 potraw, ale i mnóstwo innych pyszności. By to wszystko przygotować, potrzeba czasu i odpowiedniego zaplanowania prac. Przedświąteczne zakupy to przecież masa ludzi w sklepach i długie kolejki do kasy. Wszystkie produkty możemy jednak kupić w internetowym markecie, np. siedząc wieczorem z kawą przed komputerem. Natomiast ci, którzy nie czują się na siłach, by przygotować potrawy samodzielnie, mogą skorzystać z cateringowej oferty restauracji i cukierni, które przygotują za nas świąteczne menu.

Po czwarte: posprzątaj lub zamów kogoś do pomocy

Wiele osób robi generalne porządki dwa razy do roku: na wiosnę oraz tuż przed Gwiazdką. Świąteczne porządki obejmują zazwyczaj mycie okien, wypastowanie podłóg czy wysprzątanie wszelkich zakamarków z kurzu. To sporo pracy, na którą trudno wygospodarować tyle czasu. Żeby móc cieszyć się porządkiem, a jednocześnie nie być zmęczonym podczas Świąt, warto pomyśleć o pomocy. Zamówienie profesjonalnego sprzątacza, który zadba o nasze mieszkanie i zrobi za nas świąteczne porządki, to dobra alternatywa dla zmęczonych kości. Z pomocą przychodzą serwisy internetowe, gdzie w kilku prostych krokach można zamówić wizytę sprzątacza, wybranego na podstawie ocen i opinii innych użytkowników.

– Grudzień to bardzo gorący okres w naszym serwisie. Widzimy, że coraz więcej Polaków potrzebuje wsparcia przy świątecznych porządkach. Rośnie liczba zamówień, Klienci częściej proszą o mycie okien i nieco dłuższy niż zazwyczaj czas sprzątania, sięgający nawet 4-5 godzin. Podobnie sytuacja wygląda przed Wielkanocą – komentuje Jakub Łączkowski, twórca serwisu Pozamiatane.pl

Internet sprawia, że przez przygotowania do Świąt można przebrnąć bezboleśnie. Kiedy znaczna część obowiązków zostaje zdjęta z naszych barków, pozostaje nam tylko cieszyć się klimatem, magią Świąt i liczyć, że przed Gwiazdką zdąży spaść śnieg.