Najłatwiejsze w utrzymaniu higieny są deski szklane. Bardzo łatwo się je czyści, można to robić w zmywarce. Niestety tępią one noże i łatwo się tłuką, a przez to nie są zbyt popularne. Zdecydowanie częściej wybieramy drewniane deski do krojenia lub plastikowe.

Deski drewniane są najbardziej popularne i trwałe. Bardzo ważny jest rodzaj drewna, z jakiego są wykonane. Polecane są zwłaszcza deski bukowe, czy dębowe. Ponadto drewno posiada właściwości bakteriobójcze. Do czyszczenia używamy tu domowych sposobów:

posyp deskę grubo solą i pozostaw na noc - rano spłucz;

wilgotną deskę zasyp sodą, następnie spłucz;

regularnie przecieraj ją cytryną, co pozwoli pozbyć się niechcianych zapachów;

przebarwienia usuwaj octem.

Po umyciu, drewnianą deskę co krojenia zawsze wycieraj do sucha, aby nie nasiąkła wodą. Warto ją co jakiś czas natrzeć olejem - to zaimpregnuje deskę, brud nie będzie wchodził w drewno.

Nigdy nie myj drewnianej deski do krojenia w zmywarce.

Plastikowe deski bardzo łatwo się myje. Można używać do tego celu różnego rodzaju środków czyszczących, a także myć je w zmywarce. Plastikową deskę do krojenia możesz umyć zwykłym płynem do naczyń lub wodą z octem.

Ten rodzaj desek jest trwały i nie chłonie zapachów z jedzenia, jest także odporny na wysoką temperaturę. Niestety plastik możesz łatwo uszkodzić nożem, a w nacięciach będą gromadzić się bakterie. Jeśli plastikowa deska do krojenia jest gęsto ponacinana, warto wymienić ją na nową.

Jeśli zastanawiasz się jaką deskę do krojenia wybrać, podpowiadamy: najlepiej 2 rodzaje. Warto mieć jedną deskę przeznaczoną tylko do krojenia surowego mięsa (najlepiej plastikową, tę łatwiej wyparzyć i oczyścić).

