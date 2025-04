Zbyt długie zasłony to zmora niejednej pani domu. Wydawało się, że wszystko dobrze zmierzyłaś, a po zawieszeniu zasłonek one smętnie opadają na podłogę? Nic straconego - pokażemy ci, jak skrócić zasłony w domowych warunkach.

Reklama

Zbyt długie zasłony? Skróć je sama!

Dobra wiadomość jest taka, że ze skróceniem zasłonek bez problemu poradzisz sobie sama. Musisz mieć jednak maszynę do szycia. Na szczęście najprostsze modele, spełniające swoją rolę, kupisz już za około 300 zł - warto mieć w domu taki sprzęt.

Specjalnie dla ciebie Polki.pl we współpracy z uczymyszycia.pl przygotowały krótki poradnik, dzięki któremu opanujesz podstawy krawiectwa i nabędziesz umiejętność skracania zasłon przy użyciu maszyny do szycia w mgnieniu oka. Do dzieła!

Jak skrócić zasłony przy użyciu maszyny do szycia?

Nasza ekspertka Agnieszka Kacperska-Gałązka pokaże ci krok po kroku, w jaki sposób opanować poszczególne etapy skracania zasłon. Wystarczą 4 kroki do tego, byś mogła cieszyć się pięknie przybranym oknem.

Etap 1 - zaznacz odpowiednią długość zasłon szpilkami i mydełkiem krawieckim Etap 2 - obetnij zasłonę z zostawieniem zapasu na szwy (zapas powinien być większy niż w przypadku odzieży - zasłony lepiej się wtedy układają) Etap 3 - dokładnie zaprasuj zasłonę Etap 4 - przeszyj zasłonę namaszynie do szycia

Uwaga! Pamiętaj, że nieodzownym elementem szycia na maszynie jest zaprasowywanie materiałów. Jeśli chcesz, by efekty twojej pracy były trwałe i przede wszystkim dokładne, siadając do maszyny do szycia przygotuj również deskę do prasowania i żelazko.

Jesteś ciekawa, jak to wygląda w praktyce? Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału video!

Reklama

Zobacz więcej na temat szycia na maszynie:

Rodzaje ściegów i szwów na maszynie do szycia - te musisz znać!

Jak zacząć korzystać z maszyny do szycia? Poznaj podstawy