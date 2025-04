Oto 3 sprawdzone sposoby na składanie serwetek: kieszonkę, warkocz, a także koszyczek. Obejrzyj film instruktażowy, a z pewnością uda ci się naprawdę efektownie ozdobić swój stół. Możesz także elegancko złożyć serwetki na sztućce i umieścić obok talerzy. Zobacz, jak się za to zabrać.

Spis treści:

Jeśli chcesz włożyć sztućce do dekoracyjnej serwetki, nie ma prostszego sposobu, niż ten. Możesz włożyć do niej nóż i widelec, a także pałeczki do sushi, jeśli planujesz kolację w stylu kuchni chińskiej czy japońskiej. Możesz złożyć ją w bardzo prostej formie albo zrobić coś bardziej szalonego, zaginając serwetkę kilka razy i pod kątem.

Jak złożyć serwetkę na sztućce:

Rozłóż serwetkę przed sobą. Zagnij dolną krawędź na kilka centymetrów. Odwróć serwetkę na drugą stronę i zagnij brzegi do środka. Serwetkę odwróć z powrotem, wyrównaj brzegi i do powstałej serwetki włóż sztućce.

fot. Składanie serwetek na sztućce/Adobe Stock, Roxana Jifcovici

Nieco trudniejszą wersją składania serwetek jest tzw. warkocz francuski. Wymaga on kwadratowej serwetki. Może być materiałowa, jak i papierowa.

Serwetkę złóż na pół, a następnie jeszcze raz na pół. Ułóż ją tak, by wolne rogi były dalej od ciebie. Ułóż serwetkę tak, by na blacie został tylko 1 wolny róg, a pozostałe zagnij w swoją stronę. Zaczynając od kolejnego wolnego rogu zakładaj je, zaginając brzeg. Ważne, by wszystkie zakładki były w miarę równej szerokości. Serwetkę odwróć na drugą stronę. Zawiń oba brzegi do środka tak, by zetknęły się krawędziami, a następnie jeszcze raz odwróć serwetkę, wyrównaj brzegi i włóż do kieszonek sztućce.

Harmonijka z serwetki bardzo elegancko prezentuje się na talerzu. Przed kolację goście mogą ściągnąć ją i odłożyć na bok lub położyć sobie na kolanach. Do takiego składania będziesz potrzebować kwadratowej serwetki.

Jak wykonać harmonijkę z serwetki:

Serwetkę złóż na pół, aby powstał długi prostokąt. Następnie złap za krótszy bok i złóż w harmonijkę, składając krótki fragment serwetki raz w jedną, raz w drugą stronę. Harmonijka powinna sięgać do połowy całej serwetki. Następnie chwyć za jeden bok i złóż serwetkę na pół. W ten sposób harmonijka będzie na dole z obu stron, a niezłożona część na górze. Trzymaj mocno serwetkę w miejscu harmonijki. Lewy górny rok niezłożonej serwetki złóż w dół po przekątnej. Jej bok powinien lekko wystawać - zagnij go pod spód. Przytrzymaj zagięty bok serwetki i puść harmonijkę. Powstanie dekoracyjny wachlarz. Tak przygotowaną serwetkę postaw na talerzu.

fot. Składanie serwetek/Adobe Stock, driftwood

Ten wariant składania serwetki również wymaga kwadratowej serwetki. To wariant bardziej dekoracyjny (nie da się włożyć do niego sztućców). Możesz włożyć do niego kwiaty, ozdobne gałązki lub jajka na Wielkanoc.

Serwetkę złóż po przekątnej na pół. Dolny brzeg utworzonego trójkąta zagnij do środka (mniej więcej do połowy wysokości trójkąta) i odwróć na drugą stronę. Zagnij oba ramiona trójkąta do środka, zostawiając pośrodku kilka centymetrów zakładki. Nadmiar materiału zawiń, wystający trójkąt wywiń na zewnątrz. Gdy wyrównasz brzegi, twój koszyczek będzie gotowy.

Na podstawie artykułu Weroniki Kwaśniak i instruktażu Katarzyny Bukowskiej. Pierwotnie został opublikowany 24.11.2015.

