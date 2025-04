Malowanie to najprostszy sposób na dużą zmianę w naszym otoczeniu. Wprowadzenie do wnętrza nowych kolorów pozwala na nadanie pomieszczeniom niepowtarzalnego klimatu. Zanim sięgniemy po wałek i rozpoczniemy dekorację ścian, warto dowiedzieć się, jak samodzielnie odnowić domową przestrzeń.

Prace malarskie najlepiej przeprowadzać przy sprzyjającej aurze, która przyspieszy wysychanie farby. Do pomocy przy kolorowej metamorfozie wnętrza możemy zaprosić znajomych, dzięki czemu wszystko pójdzie sprawniej. Żywe barwy i muzyka w tle sprawią, że praca z wałkiem zamieni się w niezapomnianą zabawę. Poniżej prezentujemy, jak w trzech prostych krokach odmalować ściany, aby efekt końcowy wywołał zachwyt.

Krok pierwszy: zabezpieczenie ścian

Przed przystąpieniem do malowania należy ocenić stan podłoża i odpowiednio przygotować powierzchnię, którą planujemy odnowić. Jeżeli w domu pojawiły się plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie czy tłuszczach, farba Śnieżka Zacieki Plamy zakryje ja i zabezpieczy przed zagrzybieniem.

Wszelkie drobne ubytki np. po wkrętach oraz pęknięcia oczyszczamy, a następnie wypełniamy masą naprawczą. Gotowa masa ułatwia i przyspiesza przygotowanie ścian, najlepiej nakładać ją przy użyciu pacy lub szpachelki ze stali nierdzewnej.

Jeżeli ściana wymaga większego remontu, należy oczyścić podłoże i zagruntować je odpowiednim gruntem polimerowym. Następnie, w przypadku większych nierówności, nakładamy gładź szpachlową. Dla powierzchni, gdzie konieczne są niewielkie korekty można zastosować gładź szpachlową.

Krok drugi: przygotowanie do kolorowych zmian

Najważniejszy jest kolor, bo to on odmieni oblicze naszego pokoju. Jeżeli nie jesteśmy zdecydowani, jaki odcień wybrać, do dyspozycji mamy m.in.: broszury, wachlarze kolorystyczne, próbniki, testery a także szereg innowacyjnych narzędzi, takich jak wirtualny kreator wnętrz.

Przed przystąpieniem do malowania powinniśmy zabezpieczyć miejsce pracy. Niechciane plamy z farb są uciążliwe do zmywania, dlatego warto się przed nimi ustrzec. Usuńmy również wszystkie zbędne elementy ze ścian – telewizor, lampy czy obrazy. Przymocowane na stałe kable, gniazdka elektryczne oraz dekoracje należy zabezpieczyć folią i okleić taśmą malarską. Konieczne jest także zabezpieczenie podłogi. Narzędzia, jakich będziemy potrzebować do malowania to: wałek, kij malarski, kuweta malarska oraz pędzel.

Wybierając wałek kierujemy się zasadą: im gładsze podłoże, tym krótsze runo wałka – najlepiej o długości od 9 do 16 mm. Pamiętajmy, aby przed użyciem wałka zwilżyć go wodą a następnie odwirować, co zapewni optymalne chłonięcie farby – podpowiada Krzysztof Kędzior, Główny Specjalista ds. Aplikacji i Szkoleń Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA.

Dzięki użyciu kuwety malarskiej równomiernie nabierzemy wyrób na wałek. Dla utrzymania czystości pojemnika, warto okleić go folią. Po skończonej pracy będziemy mogli ją po prostu wyrzucić. Następnie pozostaje nam zagruntowanie ścian. Najlepiej pokryć je wysokiej jakości emulsją podkładową, która zniweluje różnice w fakturze i barwie podłoża, wyrównując jego chłonność i zwiększając wydajność farb nawierzchniowych.

Krok trzeci: kolorowa rewolucja

Wybraliśmy już kolor i trzymamy narzędzie do malowania w dłoni. Od zmiany wyglądu wnętrza dzieli nas zaledwie kilka muśnięć wałka. Nakładanie farby rozpoczynamy od góry, czyli od sufitu. Następnie pokrywamy trudno dostępne miejsca: okolice okien, grzejników, drzwi czy narożników. Do takich powierzchni najwygodniejszy będzie niewielki pędzel albo mini wałek.

Przed przystąpieniem do malowania ścian, należy oddzielić je od linii sufitu taśmą malarską. Przy większych płaszczyznach, nanosimy farbę od okna do wnętrza pokoju wraz z kierunkiem padania światła. Ruchy powinny być równoległe, a pasy wymalowania muszą zachodzić na siebie.

Gdy pierwsza warstwa wyschnie, możemy malować drugi raz. Jednak tym razem w kierunku przeciwnym, dzięki czemu dokładnie pokryjemy wszelkie smugi. Należy także zwrócić uwagę na technikę nakładania farby – powinniśmy to robić wedle zasady: mokro na mokro. Farbę nabieramy obficie i równomiernie rozprowadzamy po ścianie w kierunku góra dół, a następnie prawo lewo – dzięki czemu otrzymamy jednolitą strukturę.

Aby osiągnąć jak najlepszy efekt końcowy, taśmę malarską oderwijmy kwadrans po malowaniu, co pozwoli na uzyskanie prostej linii, bez efektu odparzeń – doradza ekspert.

Do malowania najlepiej wykorzystać wysokiej jakości wyroby charakteryzujące się dużą siłą krycia i odpornością na szorowanie.

Odnowione ściany nadadzą mieszkaniu nowego charakteru i napełnią pomieszczenia kolorową świeżością. Nabyte w ten sposób umiejętności, możemy wykorzystać służąc znajomym pomocną radą w barwnej metamorfozie wnętrz ich domu. Po skończonej pracy zasługujemy jednak na relaks ze szklanką chłodnego, orzeźwiającego napoju. Będziemy mogli wówczas spokojnie podziwiać efekt końcowy naszych działań.

