Brzydki zapach w mieszkaniu wpływa na nasze samopoczucie. Kiedy w pokojach unosi się nieprzyjemna woń, nie mamy ochoty w nich przebywać. Zapach tytoniu, tłuszczu, czosnku, alkoholu czy butów zdecydowanie uprzykrza codzienne życie. Dowiedz się, jak go skutecznie usunąć!

10 sposobów na pozbycie się brzydkiego zapachu z mieszkania:



1. Brzydki zapach stęchlizny z lodówki

Wsyp łyżkę proszku do pieczenia do małej miseczki i wstaw do lodówki. Pamiętaj, by go wymieniać co dwa tygodnie. Podobny efekt da kilka kawałków węgla drzewnego. Najlepiej włóż je do niewielkiego tekturowego pudełka, w którym wcześniej zrób kilka otworów.

2. Swąd przypalonego mleka

Jeśli mleko wykipi na płytę kuchenną - szybko posyp ją grubą warstwą soli.

3. Stęchła woń w naczyniach kamiennych

Wyparz naczynia wrzątkiem z popiołem drzewnym. Jeśli nie masz popiołu rozpuść w szklance wody 4 pastylki węgla leczniczego, wlej roztwór do naczynia i pozostaw na 2-3 godziny. Dokładnie wypłucz.

4. Odór z kosza na śmieci

Przetrzyj wnętrze kosza papką z sody i wody. Wytrzyj do sucha. Wsyp 3 łyżeczki sody na dno kosza. Możesz też wykorzystać gotowe granulki zapachowe do kosza (Pachnąca szafa, ok. 2 zł) lub wyłożyć dno kosza warstwą gazet i filtrem węglowym do okapów.

5. Psująca się woda w wazonie

Roztacza wyjątkowo nieprzyjemną woń. Wrzuć do wody 2-3 tabletki węgla leczniczego. Niektórzy polecają również sodę.

6. Niemiła woń wydobywająca się z odkurzacza podczas odkurzania

Skrop filtr w odkurzaczu lub worek na kurz ulubionym olejkiem aromatycznym. Możesz też umieścić pod workiem specjalne pastylki lub pałeczki zapachowe (ok. 4 zł).

7. Woń nikotyny na obiciach mebli

Posyp obicia sodą oczyszczoną, pozostaw na kilka godzin. Zbierz sodę odkurzaczem.

8. Przypalony tłuszcz

Płytę kuchenki na której przypalił się tłuszcz posyp grubą warstwą soli lub przetrzyj przekrojoną cebulą.

9. Zapach cebuli w maszynce do mięsa

Jeśli tuż po mieleniu cebuli musisz przepuścić np. mak i nie chcesz, by wchłonął zapach cebuli przepuść przez maszynkę surową marchew.

10. Zapach śledzi na desce lub naczyniach

Zanurz naczynia w bardzo zimnej wodzie z dodatkiem łyżki sody lub soli. Możesz też przetrzeć je popiołem drzewnym lub fusami z kawy.



Jak usunąć brzydkie zapachy z mieszkania, gdy domowe środki nie wystarczą?

Z niektórymi zapachami dość łatwo sobie poradzić. Sytuacja jest poważniejsza, gdy nie można się pozbyć źródła odoru lub trudno je zlokalizować. Wówczas zwykłe środki nie wystarczą i trzeba szukać innych rozwiązań. Oto one:

Neutralizatory - najprościej sięgnąć po profesjonalne neutralizatory (cena: 35-40 zł). Wprawdzie są droższe od zwykłych odświeżaczy, ale za to skuteczniejsze. Czasem jednak i one nie radzą sobie z problemem. Ozonowanie - ratunkiem może się okazać ozonowanie. Ozon to gaz naturalnie występujący w atmosferze. Łatwo wchodzi w reakcje ze związkami organicznymi i je neutralizuje. Dzięki temu szybko usuwa trudne do zniesienia zapachy, jak woń spalenizny, dymu papierosowego, sierści czy odchodów zwierząt, farb, środków chemicznych i inne. Gaz dostaje się w każdy zakamarek, wnika nawet w beton. Jest bakteriobójczy, więc przy okazji niszczy drobnoustroje. W pomieszczeniu po zabiegu ozonowania roztacza się zapach świeżego powietrza, jak po burzy. Cena usługi zależy od wielkości mieszkania i czasu, ale trzeba się liczyć z kosztem od 100–150 zł. Firm oferujących ozonowanie szukaj np. w internecie, wpisując w przeglądarce "dezynfekcja ozonem" lub "ozonowanie mieszkań".

Autorka jest dziennikarką „Przyjaciółki" i „Poradnika Domowego".