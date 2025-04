Spociły ci się stopy i twoja ukochana para butów zaczęła wydzielać dość... specyficzny aromat? Obuwie do ćwiczeń pachnie tak, że lepiej się do niego nie zbliżać? A może zupełnie nowe buty są wykonane ze sztucznego tworzywa i ich zapach pozostawia wiele do życzenia? Na te wszystkie problemy istnieją proste i sprawdzone triki - zobacz sama i przetestuj!

Jak się pozbyć nieprzyjemnego zapachu z butów?

Sposób pierwszy: włóż do obuwia plasterki cytryny. Trzymaj w cieple przez kilka dni, najlepiej aż owoc całkowicie wyschnie.

Trzymaj w cieple przez kilka dni, najlepiej aż owoc całkowicie wyschnie. Sposób drugi: nasyp do butów sody oczyszczonej i pozostaw na 24 godziny. Potem dokładnie wytrzep obuwie.

i pozostaw na 24 godziny. Potem dokładnie wytrzep obuwie. Sposób trzeci: wsyp do butów proszek do pieczenia i pozostaw na 24 godziny. Następnie wytrzep.

i pozostaw na 24 godziny. Następnie wytrzep. Sposób czwarty: spryskaj obficie wnętrze obuwia lakierem do włosów. Pozostaw do wyschnięcia.

Jeśli zapach jest wyjątkowo intensywny, najlepiej przetestuj kombinację kilku sposobów - np. najpierw nasyp do butów sodę oczyszczoną, a po 24 godzinach spryskaj je lakierem do włosów!

