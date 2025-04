Na skróty:

Reklama

Czasem w cieplejszy dzień wystarczy dosłownie na chwilę zostawić na stole miseczkę truskawek, aby potem musieć toczyć zaciętą batalię z muszkami owocówkami. Wabi je słodki zapach, najliczniej pojawiają się obok bardzo dojrzałych, fermentujących owoców.

Aby pozbyć się muszek owocówek wystarczą produkty, które z pewnością masz w swojej kuchni. Nie wiesz, czy muszki owocówki przenoszą choroby? Bywają uciążliwe, więc warto się ich pozbyć.

Istnieją produkty, które pomogą ci szybko pozbyć się muszek owocówek:

Czerwone wino. Spróbuj te insekty... upić! I to wcale nie w ramach bruderszaftu ;-) Pozostaw na blacie otwartą butelkę z odrobiną czerwonego wina na dnie. Muszki owocówki lubią ten alkohol jeszcze bardziej, niż owoce. Wlecą do środka i już się nie wydostaną!

Spróbuj te insekty... upić! I to wcale nie w ramach bruderszaftu ;-) Pozostaw na blacie otwartą butelkę z odrobiną czerwonego wina na dnie. Muszki owocówki lubią ten alkohol jeszcze bardziej, niż owoce. Wlecą do środka i już się nie wydostaną! Mleko, cukier i... pieprz. Taka mieszanka na ludzi prawdopodobnie też zadziałałaby nie najlepiej. Wymieszaj szklankę mleka z 4 łyżeczkami cukru i 2 łyżeczkami pieprzu. Miksturę umieść w płaskim naczyniu. To idealna pułapka na muszki owocówki!

Taka mieszanka na ludzi prawdopodobnie też zadziałałaby nie najlepiej. Wymieszaj szklankę mleka z 4 łyżeczkami cukru i 2 łyżeczkami pieprzu. Miksturę umieść w płaskim naczyniu. To idealna pułapka na muszki owocówki! Owoc i ocet. W słoiku umieść trochę octu i kawałek owocu. Idealnie byłoby, gdyby był albo mocno dojrzały, albo nawet lekko sfermentowany - taki rodzaj przysmaków muszki owocówki lubią najbardziej. Będą lecieć do pułapki!

W słoiku umieść trochę octu i kawałek owocu. Idealnie byłoby, gdyby był albo mocno dojrzały, albo nawet lekko sfermentowany - taki rodzaj przysmaków muszki owocówki lubią najbardziej. Będą lecieć do pułapki! Ocet jabłkowy i płyn do mycia naczyń. W słoiku zmieszaj ocet jabłkowy, wodę oraz płyn do mycia naczyń. Mieszaninę zostaw na kuchennym blacie - to kolejna mikstura, która uśmierci muszki owocówki.

Świece zapachowe. Jeśli miły wieczór zakłócają ci nadlatujące muszki, zapal świece zapachowe. Te owady nie przepadają za ich zapachem.

Jeśli miły wieczór zakłócają ci nadlatujące muszki, zapal świece zapachowe. Te owady nie przepadają za ich zapachem. Mięta. Skuteczną metodą prewencyjną jest ustawienie doniczki z miętą obok miski z owocami. Muszki owocówki nie lubią jej aromatu, więc nie będą zbliżać się do owoców!

Skuteczną metodą prewencyjną jest ustawienie doniczki z miętą obok miski z owocami. Muszki owocówki nie lubią jej aromatu, więc nie będą zbliżać się do owoców! Suszarka do włosów. Zauważyłaś chmarę muszek i chcesz się ich szybko pozbyć, nie spędzając godziny z klapką na muchy? Włącz suszarkę! Gorące powietrze szybko zabije muszki.

Jeśli nie chcesz stosować domowych metod, możesz wybrać się do sklepu - producenci już dawno znaleźli dwa rozwiązania, które pomogą uporać się z muszkami owocówkami.

Jednym z nich jest rodzaj tradycyjnego lepu na muchy, przeznaczonego jednak specjalnie dla muszek owocówek - nasączony jest substancją, która wabi insekty, a potem sprawia że się przyklejają.

Drugim sposobem jest nietoksyczna pułapka na muszki. To mały, plastikowy przedmiot, do którego należy wlać olejek eteryczny dołączony do zestawu. Będzie on wabił owady, które potem utoną w pułapce.

Reklama

Dowiedz się jak poradzić sobie z innymi insektami:Jak pozbyć się komarów?Sposoby na mole spożywczeMrówki w domu - jak je wygonić