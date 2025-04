Najprostsza odpowiedź na pytanie, co zrobić z choinką po świętach, brzmi: wynieść na śmietnik. W większości miast firmy zajmujące się wywozem śmieci nie wymagają, by świąteczne drzewko pakować do worka, ani nawet by ciąć je na mniejsze części.

Pojawia się jednak problem: jak wynieść choinkę z domu, zwłaszcza, gdy drzewko sięga sufitu, a choinka gubi igły.

Co zrobić z choinką po świętach - 5 pomysłów

Choinkę w doniczce można spróbować zasadzić w ogrodzie, jednak rzadko drzewka przyjmują się w nowym miejscu, zwłaszcza, jeśli mają uszkodzoną bryłę korzeniową, a roślina przeżyje szok termiczny. Wydaje się, że cięta choinka nadaje się tylko na śmietnik, a jednak - może się przydać.

Oto co możesz zrobić z choinką po świętach:

Przerobić na ściółkę na rabaty

Gałązki świerkowe możesz wykorzystać do tego, by okryć rabaty kwiatowe, a same igły - do ściółkowania roślin, także tych doniczkowych.

Przerobić na kompost

Jeśli posiadasz kompostownik lub dopiero planujesz jego założenie, jako warstwy między odpadami żywnościowymi, możesz układać także gałązki z pociętej po świętach choinki.

Oddać na ekologiczną zbiórkę

To opcja, z której mogą skorzystać zwłaszcza mieszkańcy dużych miast. Sprawdź w internecie, czy w twojej okolicy odbywa się podobna zbiórka. Choinki są przerabiane na paliwo.

Spalić

Choinkę można spalić, jednak dopiero wtedy, gdy jest już mocno wysuszona. Palenie wilgotnych drzew iglastych w kominku nie jest najlepszym pomysłem.

Wynieść choinkę na śmietnik

Zazwyczaj odbiór choinek po świętach trwa przez cały styczeń. Część firm zajmujących się wywozem odpadów lub gmin informuje odpowiednio wcześniej, gdzie należy wystawić choinkę do odbioru. Często zamiast na wysypisko, drzewka trafiają do przerobienia na kompost, który w postaci granulatu posłuży do użyźnienia gleby.

Pamiętaj, by po świętach nie wywozić choinki do lasu i nie porzucać jej w dowolnym miejscu. To działanie wcale nie służy środowisku, a jest karalne.

Jak wynieść choinkę z domu?

Wniesienie choinki do domu przed świętami jest prostsze, niż pozbycie się jej z mieszkania. Drzewko zapewne owinięte było specjalną siatką, dzięki czemu jego transport i wniesienie przez futrynę drzwi było łatwiejsze. Rozłożyste gałęzie, z których osypują się igły, mogą nieźle nabrudzić.

Jeśli więc musisz wynieść choinkę z bloku, a nie chcesz sprzątać klatki schodowej, możesz najpierw osypać igły, a wynieść „łyse” drzewko. Jeśli gałęzie są wyjątkowo rozłożyste, ich końce warto uciąć sekatorem. Igły i gałązki wrzuć do kosza na odpady zielone.

