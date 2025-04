Jak się ochłodzić w upalny dzień? Jak przetrwać wysokie temperatury? Te pytania zadają sobie wszyscy, kiedy zalewa nas fala upałów, a gorące powietrze otacza nas w każdym miejscu. Jest wiele trików i sposobów na ochłodzenie swojego ciała w upalne dni, które przedstawiamy w poniższym artykule.

Wysokie temperatury mogą być niebezpieczne dla każdego z nas, zatem w porę należy się zatroszczyć o rozwiązania, które mogą się sprawdzić.

Klimatyzator



To najprostszy sposób na obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy. Jest to jednak najdroższe rozwiązanie i nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki luksus. Ważne jest rozsądne korzystanie z klimatyzacji. Nie ustawiaj od razu minimalnej temperatury, ponieważ w ten sposób łatwo jest o przeziębienie. Aby uzyskać komfort cieplny w pokoju, zaprogramuj klimatyzator początkowo na około 24 stopnie, z czasem powoli obniżaj temperaturę. Termostat będzie utrzymywał temperaturę na wskazanym przez ciebie poziomie, zatem możesz zostawić to urządzenie, a ono samo będzie dbało o Twój komfort.

Wentylator lub wiatrak



Wentylatory pozwalają uzyskać cyrkulację powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywamy. Ruch powietrza w pokoju jest ważny dla naszego samopoczucia. Istnieje wiele rodzajów wiatraków - różnią się one swoimi gabarytami i przeznaczeniem. Przed zakupem warto sprawdzić parametry techniczne i ich moc. Istotne jest to dlatego, aby dostosować ich możliwości do wielkości pomieszczeń. Aby dodatkowo stuningować zwykły wentylator, niektórzy mocują do nich butelki z zamrożoną wodą lub ustawiają miskę z lodem przy wentylatorze. W ten sposób owiewa nas zimne powietrze.

Warto także pamiętać o robieniu przeciągu w domu. Nie warto jednak otwierać okien na oścież w momencie, kiedy na zewnątrz panuje skwar. Zrób zatem przeciąg wieczorem, otwórz wszystkie okna i przewietrz wszystkie pomieszczenia. Pamiętaj o zabezpieczeniu okien, aby nie doprowadzić do uszkodzenia szyb.

Zimny prysznic

Nic tak nie orzeźwia jak kąpiel w basenie lub w jeziorze. Nie każdy jednak ma taką możliwość, zatem z pomocą przychodzi prysznic lub wanna, które każdy z nas ma w domu. Zmocz się pod prysznicem chłodną wodą, nie lodowatą. Pamiętaj, że można nabawić się szoku termicznego, który jest niebezpieczny dla zdrowia. Zimna woda pozwala obniżyć temperaturę ciała. Jeśli dodatkowo zmoczymy włosy i nie wytrzemy się zbyt dokładnie, wówczas możemy liczyć na przyjemniejsze i dłuższe odparowywanie wody z naszej skóry.

Zasłony lub rolety



To dwa elementy wyposażenia, które są bardzo pomocne w schłodzeniumieszkania. Większość szyb w naszych mieszkaniach i miejscach pracy nie posiada warstwy, która odbijapromienie UV, zatem nie ochronią nas przed przenikaniem ciepła i wysokimi temperaturami. Obecnie w wielu sklepach dostępne są specjalne zasłony, składające się z warstwy, która nie przepuszcza promieni słonecznych.

Można zainwestować także w żaluzje i rolety z warstwą termiczną i odbijającąpromienie słoneczne. To interesujące rozwiązanie, które sprawdzi się zwłaszcza w mieszkaniach osób mających ekspozycję okien na południową i zachodnią stronę.

Okłady z lodu



Zadbaj o to, aby w Twojej zamrażarce znajdował się lód, którego można użyć do okładów ciała. Zimnytermofor świetnie sprawdza się na karku, czole, nadgarstkach oraz zewnętrznych częściach łokci. Bardzo szybki efekt chłodzenia przynosi zamoczenie stóp w zimnej wodzie. Takie chłodne okłady pozwolą przetrwać upał, gdy nie mamy możliwości skorzystać z innych rozwiązań.

Odpowiednie ubrania

Podczas upałów warto unikaćodzieży wykonanej ze sztucznych włókien, które nie przepuszczają powietrza. W efekcie pot będzie gromadził się na skórze i powodował dodatkowy dyskomfort. Odpowiednia w tym wypadku będzie odzieżz bawełny, jedwabiu i lnu. Materiały satynowe oraz poliestrowe nie będą dobre, kiedy na termometrze goszczą wyższe temperatury. W czasie upałów wybieraj ubrania w jaśniejszych kolorach, ponieważ odbijająpromienie słoneczne.

W sklepach sportowych dostępna jest również specjalna bielizna termoaktywna, która pozwala regulować temperaturę organizmu - dzięki specjalnym włóknom możliwe jest odprowadzanie nadmiaru wilgoci z powierzchni skóry. Dzięki nim osiągniesz wrażenie chłodu na swojej skórze.

Nawilżacze i mgiełki

Nawilżacze powietrza oraz mgiełki do ciała przynoszą natychmiastowy, ale krótkotrwały efekt. Warto jednak zainwestować w takie rozwiązanie, ponieważ przynosi ono ulgę w gorące dni. Mgiełkę do ciała możemy przygotować samodzielnie, wykorzystując do tego pojemnik z atomizerem, który wypełniamy zimną wodą. Możemy dodać do niej mieszankę olejków eterycznych, uzyskując w ten sposób domowej roboty dezodorant poprawiający samopoczucie. Świetnie sprawdzi się zapach lawendowy, miętowy i cytrynowy.

Z powodu upałów w wielu miastach rozstawiane są również zraszacze. Ten sposób na chłodzenie jest coraz popularniejszy w wielu miejscach, a dzięki nim chociaż przez chwilę możemy poczuć na sobie powiew morskiej bryzy, nawet w centrum rozgrzanej metropolii.

Wyłącz sprzęty generujące ciepło

Niemal wszystkie sprzęty elektryczne, podczas swojej pracy, generują powstawanie ciepła. Jeśli nie potrzebujesz, to wyłącz w domu telewizor i komputer, nie używaj piekarnika i kuchenki gazowej. Nie zapalaj niepotrzebnie światła, ponieważ nawet nowoczesne żarówki energooszczędne i ledowe mogą się nagrzewać.

Przyjęta norma spożycia wody to około 2 litry dziennie, w normalnych warunkach pogodowych. W upalne dni należy zwiększyć ilość spożywanej wody o co najmniej 1 litr. W przypadku, jeśli uprawiamy sport, ilość napojów powinniśmy zwiększyć jeszcze bardziej i wspomagać się napojami izotonicznymi, zawierającymi dodatkowe porcje soli mineralnych. Aby urozmaicić sobie picie wody, warto do niej dodać cytrynę lub pomarańcze. Również mięta może zagwarantować dodatkowe orzeźwienie.

W czasie upałówunikaj ciężkostrawnych potraw i postaw na lekką dietę. Idealny obiad na upały jest lekki i orzeźwiający. Orzeźwienie mogą nam przynieść także niektóre warzywa i owoce - na przykład melon, arbuz lub ogórek. Chłodnik lub zdrowy witaminowy koktajlskutecznie schłodzi nas od środka. Bardzo dobrze na nasz organizm wpływa piciesoku pomidorowego, zawierającego potas i magnez. Dzięki tym składnikom nie będą nam dokuczać skurcze mięśni, będące oznakom odwodnienia.

Przed jedzeniemwszystkie składniki potraw warto włożyć do lodówki na jakiś czas, aby efekt był jeszcze lepszy. Jedz często i regularnie, lecz małe porcje. Wówczas ilość ciepła wydzielana przez nasz organizm w wyniku procesu trawienia będzie mniejsza, a nasze ciało chłodniejsze.

W gorące dni staraj się zrezygnować z picia kawy i innych napojów, których składnikiem jest kofeina. Przykładem mogą być tu wszystkie popularne napoje energetyczne. Również picie alkoholu nie jest wskazane, ponieważ wszystkie te napoje są bardzo moczopędne, w związku z czym zwiększają ryzyko odwodnienia.

Jeśli możesz, ogranicz wszelką aktywność fizyczną i przebywanie na otwartej przestrzeni. Jeżeli jednak sport jest dla Ciebie bardzo ważny, najlepszą porą na uprawianie go będzie wczesny ranek lub w późne godziny wieczorne. Długie godzinyekspozycji na promienie słoneczne mogą grozić udarem cieplnym. Przegrzanie ciała bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu i życiu.

Każdy ma swoje sprawdzone sposoby na przetrwanie upalnych dni. Niektórzy wybiorą zimną kąpiel, inni natomiast będą woleli postawić na klimatyzator. Wszystko zależy od naszych upodobań. Warto jednak wziąć sobie do serca kilka zasad, które sprawią, że będziemy bezpieczni i zapewnimy sobie komfort termiczny.

Pamiętaj o odpowiednim nawodnieniu organizmu - pij wodę w dużej ilości, zrezygnuj z alkoholu i napojów kofeinowych.

- pij wodę w dużej ilości, zrezygnuj z alkoholu i napojów kofeinowych. Zasłoń okna , nie pozwalaj przenikać promieniom słonecznym do wnętrza pomieszczenia, w którym przebywasz.

, nie pozwalaj przenikać promieniom słonecznym do wnętrza pomieszczenia, w którym przebywasz. Zadbaj o bezpieczeństwo dzieci i osób starszych, które mogą mieć problemy z regulacją temperatury ciała. Warto zadbać także o bezpieczeństwo naszych zwierząt (przeczytaj: jak ochłodzić kota).

Bierz chłodne prysznice , rób sobie okłady z lodu, zwilżaj się mgiełką wodną.

, rób sobie okłady z lodu, zwilżaj się mgiełką wodną. Jedz lekkie potrawy, zdecyduj się na mniejsze porcje.

Ubieraj się w lekkie i zwiewne ubrania wykonane z naturalnych materiałów.

Wszystkie te porady warto sprawdzić i stosować w czasie upałów. Jeśli jednak z powodu temperatury będziesz czuł się źle, wystąpią u Ciebie zawroty głowy i mdłości - natychmiast wezwij pomoc. Mogą być to objawy poważnego przegrzania organizmu lub udaru cieplnego.

Jak przetrwać upał w domu - porady