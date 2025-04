Wiele prac wykończeniowych czy remontowych w nowo wybudowanym domu można wykonać samodzielnie, oszczędzając przy tym na kosztach zaangażowania do tego celu wykwalifikowanej ekipy remontowej. Samemu można zamontować między innymi rolety.

Jakie wybrać rolety?

W wielu domach i mieszkaniach do zaciemniania pomieszczeń wykorzystywane są rolety wewnętrzne. Można również do tego samego celu wykorzystywać rolety zewnętrzne, które skutecznie zaciemniają każde pomieszczenie domowe. Rolety wewnętrzne można jednak zamontować znacznie szybciej oraz zrobić to samemu, co byłoby trudne w przypadku zewnętrznych mechanizmów rolet. Poza tym rolety wewnętrzne mogą stanowić bardzo dużą ozdobę mieszkania czy domu.

Na rynku dostępne są różne rodzaje rolet wewnętrznych – plisowane, rzymskie czy zaciemniające. Każde z nich montuje się w nieco inny sposób. Można zakupić gotowe rolety wewnętrzne i zamontować je samodzielnie, wypracowując z tego tytułu niebagatelne oszczędności. Nowoczesne rolety okienne montuje się znacznie łatwiej, niż te wykorzystywane powszechnie jeszcze 10-15 lat temu.

Montaż rolet

Istnieje wiele systemów montażu rolet wewnętrznych. Najprostsze w instalacji są tzw. minirolety, czyli rolety przytwierdzane bezpośrednio do skrzydła okna. Mają one konstrukcję pozwalającą na swobodne otwieranie i zamykanie okien nawet wtedy, gdy są one zasłonięte. Montaż takiej rolety nie wymaga wykorzystania specjalistycznych narzędzi, bowiem są one przyklejane do krawędzi okna przy pomocy taśmy dwustronnej. To znacznie prostszy sposób montażu niż wiercenie otworów nad oknem na potrzeby zainstalowania rolety klasycznej.

Łatwym montażem charakteryzują się rolety firmy Velux, dostosowane do okien dachowych. Nie powinniśmy mieć problemu z samodzielnym zamontowywaniem rolet zaciemniających czy też ozdobnych dzięki systemowi Pick&Click. Rolety z takim systemem instaluje się w dosłownie kilka minut i idealnie dopasowują się one do różnego rodzaju okien. Wiele firm udostępnia również klientom gotowe systemy montażowe do sprzedawanych rolet wraz z instrukcją, jak należy je zamontować na wybranych oknach.

materiał partnera