Aby w łatwy sposób sprawdzić, czy zakupione sztućce faktycznie są ze srebra, wykorzystaj magnes - to świetny i prosty trick na wykrycie podróbek. Pamiętaj też, aby unikać kupowania srebrnych sztućców niewiadomego pochodzenia, np. na targach staroci czy w "podejrzanych" miejscach. Dobrze jest też znać i porównać znaki probiercze. Srebro zawsze możesz także zanieść do jubilera, który oceni, czy produkt rzeczywiście jest srebrny.

Reklama

Spis treści:

Warto, jeśli zamierzasz kupić srebrne sztućce, zabrać ze sobą na zakupy zwykły magnes. Może być to nawet pamiątka z wakacji, która na co dzień wisi na lodówce.

Zarówno srebro, jak i złoto są tzw. diamagnetykami, więc nie reagują na magnes. Jeśli zatem magnes nie przyklei się do sztućca, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest on srebrny lub zawiera niewielką domieszkę innych metali, przez co może być odrobinę tańszy.

W przypadku biżuterii ten test niestety bywa mylący, ponieważ dekoracyjne przedmioty dawniej i obecnie robi się ze stopów srebra z innymi metalami, które także nie reagują na magnes. Tak więc będziemy przekonani, że kupujemy srebro, a tymczasem może to być gorszej jakości stop. Wówczas najlepiej kupić taki przedmiot z możliwością zwrotu i skonsultować się z jubilerem.

Pamiętaj, że najrozsądniej kupować srebrne sztućce i inne srebrne przedmioty w miejscach renomowanych. W przeciwnym wypadku można się narazić na duże straty finansowe, bo komplet współczesnych srebrnych sztućców dla 12 osób to koszt około 40 tysięcy złotych.

fot. Jak rozpoznać srebrne sztućce przy pomocy magnesu/Adobe Stock, Africa Studio

Na srebrnych sztućcach zawsze powinien być wybity lub wygrawerowany znak probierczy, zwany też cechą złotniczą. Znajduje się w mało eksponowanym miejscu. Trzeba spokojnie obejrzeć sztućce i poszukać. Ale takie znaki bywają różne. Czasem to tylko próba, informująca o zawartości srebra w stopie. Ale bywa także, że na sztućcach wybita jest informacja o pochodzeniu przedmiotu, dacie wykonania czy producencie.

Trzeba zdawać sobie też sprawę z tego, że srebro jest zbyt miękkim surowcem, aby mogło służyć do wytwarzania trwałych, ozdobnych przedmiotów bez żadnych domieszek. Dlatego dodaje się do srebra np. miedź, cynę, ołów. Rzecz tylko w tym, aby np. mniej szlachetnej miedzi nie było za dużo, bo wtedy trudno już mówić o srebrnych sztućcach.

Sygnatura lub całe nazwisko wytwórcy albo nazwa producenta, a także próba gwarantują dobrą jakość srebra. Kto zamierza kupić antyczne srebrne sztućce, powinien poszukać znaków probierczych znanych dawnych złotników (znajdziesz je np. na stronie Urzędu Probierczego).

Wybite próby (oznaczone numerami) są na srebrnych sztućcach zróżnicowane i mówią o zawartości srebra w tym przedmiocie. Możesz spotkać się np. z takim oznaczeniem:

Numer 800. Oznacza, że sztućce zawierają 80% czystego srebra.

Oznacza, że sztućce zawierają 80% czystego srebra. Numer 830. Przedmiot zawiera 83,0% czystego srebra

Przedmiot zawiera 83,0% czystego srebra Numer 875. Sztućce zawierają 87,5% czystego srebra.

Sztućce zawierają 87,5% czystego srebra. Numer 925. Sztućce zawierają 92,5 % srebra. To najwyższa próba.

fot. Srebrne sztućce: jak czytać oznaczenia na srebrze/Adobe Stock, nito

Kto ma wnikliwe oko i doświadczenie, ten może próbować ocenić autentyczność srebrnych sztućców na podstawie wyglądu. Nie powinny być ani zbyt błyszczące, ani zbyt matowe.

W rozpoznaniu srebrnych sztućców pomaga też ocena ich wagi. Podejrzanie lekkie nie są srebrne. Niektórzy sugerują też wykonanie testu białej kartki. Przeciąga się dociśniętą do kartki np. łyżkę i ogląda ślad. Jeśli jest ciemny, sugeruje to, że sztućce nie są srebrne. Te metody nie dają jednak całkowitej pewności.

Ocena srebra przez jubilera

To najrozsądniejsze rozwiązanie w przypadku zakupu drogich, srebrnych sztućców. Zakłady jubilerskie zwykle pobierają za takie usługi symboliczne opłaty lub robią to bezpłatnie.

Sztućce posrebrzane do złudzenia potrafią przypominać wyroby srebrne, ale w ich przypadku najczęściej czyste srebro stanowi tylko warstwę zewnętrzną. Dlatego są tańsze od srebrnej zastawy, często dziesięciokrotne lub jeszcze więcej. Nazywa się je platerami i również bywają piękne i wartościowe. Należy jednak zawsze zwracać uwagę, co mówi o nich producent lub sprzedawca. Jeśli reklamuje je jako srebrne, jest to wprowadzenie klienta w błąd.

Na targach staroci można czasem kupić wartościowe posrebrzane sztućce z Anglii, Niemiec, a także polskie pochodzące z przedwojennych zakładów, np. braci Fraget, Norblina czy Plewkiewicza.

Posrebrzane sztućce były sygnowane wybijanymi znakami towarowymi firm. Znak taki wpisany jest w kwadrat lub okrąg. Obok niego mogą być oznaczenia numeryczne, np., "40", "60", 90", "100". Im większa liczba, tym lepiej, bo to oznacza, że do srebrzenia użyto więcej srebra. Powłoka jest wtedy grubsza, a więc i trwalsza.

Czyszczenie srebra i sztućców posrebrzanych jest podobne. Najłatwiej robić to specjalnymi nasączonymi, delikatnymi chusteczkami, które nie rysują delikatnej powłoki. Warto też wykorzystać domowe sposoby na czyszczenie srebra.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.04.2018.

Reklama

Czytaj także:Czy pozłacane srebro się ściera?Jaką próbę powinna mieć złota obrączka?

Srebro - jak dbać by nie ciemniało?